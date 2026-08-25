Sonora reabre exportación de ganado a EU y se convierte en primera entidad fronteriza en hacerlo

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El gobernador Alfonso Durazo encabezó desde Agua Prieta el reinicio de las exportaciones, respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el fortalecimiento de las medidas sanitarias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/08/2026 12:10 PM.
En Sonora y editada el 25/08/2026 12:13 PM.