Con dos grúas especializadas, Puerto de Guaymas se consolida como nodo logístico del noroeste

Con la incorporación de dos grúas especializadas para el manejo de contenedores, el Puerto de Guaymas incrementará su capacidad operativa, convirtiéndose en un nodo logístico para potenciar el desarrollo en la región, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal resaltó que el arribo de este equipo es uno de los hitos más importantes para el desarrollo de la nueva terminal operada por la empresa SSA Marine México, en Guaymas, siendo parte de las inversiones que esta industria realiza para el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y ampliación de las capacidades logísticas de Sonora.
Se trata de dos grúas pórtico Ship-to-Shore (STS) que triplicarán el trabajo de movilidad de contenedores en la zona portuaria y que serán trasladadas desde su terminal en Manzanillo para instalarse en el Muelle 1 de Asipona Guaymas, lo cual consolidará a este puerto como uno de los principales polos logísticos del noroeste de México.
Ahí vienen las grúas finalmente, pero lo que les quiero transmitir es que estos procesos así son, y tenemos que imaginar el Puerto de Guaymas en 10, 15, 20, 50 años, tiene un potencial extraordinario, y tenemos que ver la zona conurbada de Guaymas, Empalme, San Carlos, porque eso va a suceder, no va a suceder de manera natural, tenemos que empujarlo, pero una vez que se integre va a tener un potencial turístico y portuario extraordinario, indicó.
Con la incorporación de estas grúas, se ofrecerán servicios especializados para el manejo de contenedores en Guaymas, incrementando la capacidad operativa del puerto y fortaleciendo su posición como una plataforma logística estratégica para el noroeste de México y el sur de Estados Unidos.
El gobernador Durazo Montaño añadió que este equipo especializado contribuirá a generar nuevas oportunidades para el comercio exterior, la atracción de inversiones y el desarrollo económico de Sonora.