Con dos grúas especializadas, Puerto de Guaymas se consolida como nodo logístico del noroeste

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El equipo Ship-to-Shore triplicará la capacidad de movilidad de contenedores y consolidará al puerto como un nodo logístico estratégico para Sonora y el noroeste de México

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/08/2026 09:56 AM.
En Sonora y editada el 26/08/2026 09:59 AM.