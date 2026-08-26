“El pueblo tiene la última palabra”: Lorenia Valles

“Nuestro movimiento de transformación social surgió de la esperanza organizada del pueblo de México, para el cual era urgente acceder a una vida con bienestar y tener gobernantes que verdaderamente atendieran a quienes más lo necesitan. A ocho años de que comenzaron los gobiernos de la 4T, se ha priorizado atender al pueblo”, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
La aspirante a la Coordinación de los Comités de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora afirmó que la responsabilidad de quienes encabecen las 17 coordinaciones estatales será mantener esa esperanza activa, sirviendo a la gente a partir de los principios del humanismo mexicano.
En la Cuarta Transformación la brújula es la honestidad, así como las máximas humanistas de ‘no mentir, no robar y no traicionar’ y ‘por el bien de todos, primero los pobres’. El trabajo de las coordinadoras y los coordinadores estatales será promover la organización territorial manteniendo la vigencia de los principios del movimiento. La gente confía en nuestro proyecto de nación porque luchamos por el bienestar con justicia social y no tenemos derecho a fallar, exclamó la sonorense.
A diferencia de esos partidos de oposición en que las mismas cúpulas toman todas las decisiones en nombre de la militancia, en nuestro movimiento se ha optado porque el pueblo tenga la última palabra. Así, cada decisión de morena en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde cuenta con legitimidad porque deviene de un proceso abierto a militantes, simpatizantes y al pueblo en general.