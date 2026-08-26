“El pueblo tiene la última palabra”: Lorenia Valles

...

La aspirante a la Coordinación de los Comités de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora defendió el proceso de encuesta para definir a quienes encabezarán las coordinaciones estatales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/08/2026 09:59 AM.
En Sonora y editada el 26/08/2026 10:19 AM.