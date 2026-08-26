Sonora tendrá 419 nuevos consultorios del SUS para ampliar atención primaria

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Los espacios permitirán incrementar en más de 40% la capacidad instalada de IMSS Bienestar y acercar servicios médicos a comunidades dispersas y zonas de mayor marginación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/08/2026 10:19 AM.
En Sonora y editada el 26/08/2026 10:31 AM.