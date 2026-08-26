Sonora tendrá 419 nuevos consultorios del SUS para ampliar atención primaria

Con el propósito de ampliar la red de atención primaria de salud en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció que la entidad sonorense será beneficiada con 419 nuevos Consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS), bajo la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que permitirá incrementar en más de 40 por ciento la capacidad instalada de IMSS Bienestar en el estado y acercar servicios médicos a población con y sin seguridad social.
El mandatario sonorense explicó que los nuevos consultorios forman parte de la primera etapa de una estrategia nacional que contempla 12 mil 750 espacios y que en Sonora se distribuirán de manera estratégica para atender principalmente localidades dispersas y zonas con mayores condiciones de marginación. Actualmente, IMSS Bienestar cuenta con mil 98 consultorios en la entidad.
Estamos iniciando la apertura de 419 consultorios que van a estar diseminados en todo el estado con personal, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal, al destacar que esta ampliación representa un fortalecimiento de la atención primaria y permitirá acercar los servicios médicos a más familias sonorenses.
De acuerdo con la ruta establecida, durante septiembre se contempla la integración de los comités; en octubre se realizará la dispersión de recursos para las adecuaciones, que podrán efectuarse entre octubre y diciembre. Asimismo, en noviembre se prevé publicar la convocatoria para la contratación de médicos y enfermeras con licenciatura, con el objetivo de que los consultorios comiencen operaciones en enero de 2027 bajo la coordinación de IMSS Bienestar.
Durazo Montaño destacó que esta ampliación forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la infraestructura de salud en Sonora.
Con estas acciones, Alfonso Durazo Montaño refrenda su compromiso de fortalecer, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una red de salud más amplia y cercana, con infraestructura, equipamiento, medicamentos y personal que permita avanzar hacia una atención médica accesible para toda la población sonorense.