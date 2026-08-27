El Congreso de Sonora recibe informe de Cuenta Pública 2025 por 323 mil mdp

El Congreso de Sonora, a través de la Comisión de Fiscalización, recibió este jueves el Informe de Resultados de la Cuenta Pública Estatal y Municipal, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
El diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza (Morena), presidente del órgano colegiado, informó que la comisión iniciará a partir de este día el análisis del documento, para posteriormente elaborar y presentar el dictamen correspondiente ante el Pleno del Poder Legislativo. Asimismo, reconoció el trabajo realizado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en la revisión de los recursos públicos ejercidos durante el año anterior.
Durante la presentación, Beatriz Elena Huerta Urquijo, auditora mayor del ISAF, señaló que el universo fiscalizado correspondiente al ejercicio 2025 asciende a 323 mil millones de pesos.
Detalló que el documento contempla 327 informes individuales, derivados de 166 auditorías integrales realizadas a 112 entes estatales, así como 161 auditorías integrales practicadas a 121 entes municipales, entre los que se encuentran 72 ayuntamientos y 49 entidades paramunicipales.
En total, dijo, se determinaron tres mil 93 acciones derivadas de los procesos de fiscalización, entre ellas solicitudes de aclaración, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, pliegos de observaciones a entes estatales y municipales, así como recomendaciones.
Huerta Urquijo recordó que los entes fiscalizados cuentan con un plazo de 30 días hábiles para atender las observaciones formuladas. Posteriormente, el ISAF tiene un plazo de hasta 120 días hábiles para pronunciarse sobre las respuestas recibidas por los entes.
Al concluir la presentación, la diputada Claudia Zulema Bours Corral (PVEM), así como los diputados Emeterio Ochoa Bazúa (PRI), Eduardo Quiroga Jiménez (NAS), Raúl González de la Vega (PVEM) y Norberto Barraza Almazán (PES), reconocieron el trabajo de la auditora mayor y del personal del órgano fiscalizador.
Las cuentas públicas son instrumentos de rendición de cuentas de los gobiernos sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos del año previo. También incluyen datos contables, presupuestarios e indicadores de finanzas públicas, como ingresos, egresos y deuda pública estatal.