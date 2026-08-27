El Congreso de Sonora recibe informe de Cuenta Pública 2025 por 323 mil mdp

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La Comisión de Fiscalización del Congreso de Sonora analizará el documento presentado por el ISAF, que contempla 327 informes individuales y un universo fiscalizado de 323 mil millones de pesos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/08/2026 02:26 PM.
En Sonora y editada el 27/08/2026 02:34 PM.