Familias vulnerables reciben tercer depósito de apoyo económico en Sonora

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El Gobierno de Sonora inició la dispersión del tercer pago de 2026 a través de las Tarjetas de Oportunidades, con recursos que comenzarán a reflejarse durante los próximos días

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/08/2026 10:19 AM.
En Sonora y editada el 27/08/2026 10:39 AM.