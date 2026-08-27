Familias vulnerables reciben tercer depósito de apoyo económico en Sonora

El pasado lunes dio inicio la dispersión del tercer depósito del programa Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables 2026, como parte de la política social impulsada por el gobernador Alfonso Durazo para respaldar la economía de los hogares que más lo necesitan.
El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Bienestar, hace llegar este recurso que comenzará a verse reflejado durante los próximos días en las Tarjetas de Oportunidades de las personas beneficiarias, por lo que la dependencia estatal recomendó mantenerse pendientes de la recepción de su apoyo.
El secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, informó que la dispersión ya se encuentra en marcha y destacó la importancia de mantener informadas a las familias.
Las familias beneficiarias comenzarán a recibir su apoyo, así que estén muy pendientes de su Tarjeta de Oportunidades. Sabemos que muchas personas estaban esperando esta información y queremos que tengan la certeza de que la dispersión ya está en marcha, expresó.
Este apoyo llega directamente a las familias, sin intermediarios. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que los programas sociales se traduzcan en un respaldo real para su economía y, sobre todo, mantenerlas informadas para que sepan cuándo recibirán sus apoyos, señaló.