Con inversión de 450 mdp, transforman Empalme con obras y programas sociales

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El Gobierno de Sonora destacó inversiones en infraestructura urbana, turismo, educación, vivienda, bienestar y seguridad durante la actual administración

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/08/2026 10:15 AM.
En Sonora y editada el 27/08/2026 10:19 AM.