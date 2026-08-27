Con inversión de 450 mdp, transforman Empalme con obras y programas sociales

Con una inversión conjunta de los tres niveles de gobierno de alrededor de 450 millones de pesos, respaldada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se puso fin al rezago que enfrentaba el municipio desde hace décadas, consolidando la transformación de Empalme mediante obras de infraestructura urbana, turismo, educación, vivienda, bienestar social y seguridad, acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las familias.
El mandatario estatal, junto al presidente municipal Luis Fuentes Aguilar destacó que, a través de esta estrategia, se inauguró la primera etapa del Malecón del Cochórit que representa el cumplimiento a una demanda social para detonar la economía de la región y colocar a Empalme en el mapa turístico a nivel nacional. La segunda etapa de este proyecto contempla una inversión de 58.5 millones de pesos.
Se han destinado más de 231 millones de pesos a la rehabilitación de calles y avenidas, alumbrado público, parques y áreas deportivas, además de obras que permiten recuperar espacios para la convivencia y el desarrollo comunitario.
Hemos invertido 450 millones de pesos en Empalme, quiero decir que, no volteaba absolutamente ningún gobernador, gobernadora por aquellos rumbos. Ahora hemos invertido 450 millones de pesos, 231 millones de pesos en la rehabilitación de calles, avenidas, alumbrado público, parques y áreas deportivas y particularmente en la construcción del Malecón El Cochórit, ya iniciamos la segunda etapa con una inversión de 58.5 millones de pesos y que esperamos tener concluida como el malecón de Huatabampito, comentó.
Entre las principales obras destacan la rehabilitación de las calles Primero de Mayo, La Tercera y La Catorce, con 20 tramos pavimentados y una inversión superior a 30 millones de pesos. También se construyeron espacios como el parque del Sahuaral y parques de bolsillo, y se rehabilitaron y equiparon el parque Juárez, el parque Villa Dorada y la Unidad Deportiva Ángel Castro.
Como parte de las obras para fortalecer la infraestructura urbana, se destinaron 6.6 millones de pesos en acciones para las colonias Moderna, Moderna Norte y Libertad.
En materia educativa, el Gobierno de Sonora ha entregado 5 mil 482 Becas Sonora de Oportunidades, con una inversión superior a 23.8 millones de pesos, además de alrededor de 44 mil paquetes de uniformes escolares durante el actual sexenio.
En vivienda, se han invertido cerca de 9.4 millones de pesos en acciones de vivienda nueva y mejoramiento. En el caso del programa Vivienda para el Bienestar, actualmente se encuentra en análisis la viabilidad de algunos proyectos para Empalme.
A ello se suma una inversión cercana a 70 millones de pesos para la rehabilitación de escuelas en Empalme, La Atravesada y Poblado Morelos. De igual manera, diariamente se entregan desayunos escolares a casi 5 mil estudiantes de 70 planteles, lo que representa cerca de un millón de desayunos por ciclo escolar.
En materia de obra social, se han destinado más de 27.5 millones de pesos para la construcción de cuartos dormitorio, ampliaciones de las redes de alcantarillado y agua potable, así como baños con descarga domiciliaria. Además, inició la entrega de la Tarjeta de Oportunidades a más de 70 familias.