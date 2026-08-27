Refuerzan en Sonora operativo contra el gusano barrenador con 22 millones de moscas estériles

El Gobierno de Sonora, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), reforzó el operativo de prevención y contención del gusano barrenador del ganado (GBG), mediante una estrategia integral que contempla el uso de moscas estériles en las zonas prioritarias del estado.
El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Juan González Alvarado, informó que, a la fecha, ya se han liberado 11 millones de moscas estériles en Sonora, como parte de las acciones para interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga y fortalecer la protección del hato sonorense.
Señaló que 11 millones de moscas estériles adicionales serán incorporadas a las acciones durante los próximos días, por lo que para el lunes se alcanzará un total de 22 millones de ejemplares liberados en el estado, reforzando la estrategia de contención en las zonas de atención prioritaria.
Explicó que, además de las labores que ya se realizan en Yécora y Álamos, el operativo ya inició en San Javier, La Colorada y Ónavas, ampliando la cobertura hacia zonas estratégicas para reducir el riesgo de propagación de la plaga.
El operativo cuenta con la participación de más de 150 médicos veterinarios, ingenieros y técnicos, así como 22 vehículos desplegados para las labores de campo. Entre las acciones se realizan barridos sanitarios, inspección del ganado, aplicación de doramectina en las zonas de atención y monitoreo mediante trampas.
De manera paralela, se mantiene el control de la movilización de ganado, incluyendo tratamiento previo para animales provenientes de las zonas bajo atención y una barrera sanitaria preventiva en las áreas cercanas a Chihuahua y Sinaloa.
El secretario de Sagarhpa señaló que también continúa la capacitación a productores y personal de campo para fortalecer la detección y notificación oportuna, además de acciones de información en comunidades del sur de Sonora.
En estas acciones participan de manera coordinada Senasica, la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), el Gobierno de Sonora, la Secretaría de Salud, el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) y las asociaciones ganaderas.