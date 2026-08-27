Refuerzan en Sonora operativo contra el gusano barrenador con 22 millones de moscas estériles

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El Gobierno de Sonora y autoridades sanitarias ampliaron las acciones de prevención y contención de la plaga con el despliegue de personal especializado en zonas prioritarias del estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/08/2026 02:33 PM.
En Sonora y editada el 27/08/2026 02:41 PM.