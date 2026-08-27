“En Sonora está garantizada la continuidad de la 4T”: Lorenia Valles

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La senadora con licencia destacó los resultados de los gobiernos de Morena y llamó a cerrar filas para consolidar el proyecto de transformación en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/08/2026 09:16 AM.
En Sonora y editada el 27/08/2026 09:36 AM.