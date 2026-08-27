“En Sonora está garantizada la continuidad de la 4T”: Lorenia Valles

“En Sonora está garantizada la continuidad de la Cuarta Transformación. No solo porque morena sea la fuerza política con mejor aprobación entre la gente, sino porque contamos con una presidenta y un gobernador que han cumplido sus compromisos y cuyos buenos gobiernos se están reflejando en el bienestar social, sobre todo en la economía del hogar”, declaró Lorenia Valles.
En varias entrevistas con medios de comunicación nacionales, la senadora con licencia por Sonora reconoció la sensibilidad de la 4T para construir gobiernos humanistas.
Recientemente, INEGI publicó los resultados de la Encuesta de Bienestar Autorreportado, destacando que en 2025 las y los mexicanos tuvieron un nivel de satisfacción con sus vidas de 8.62 sobre 10, el cual ha estado creciendo en los últimos años y es mayor en Sonora. En gran medida, esta mejora en la satisfacción personal tiene que ver con la existencia de gobiernos que atienden sus necesidades y se preocupan por su bienestar, expresó la sonorense.
El proceso se dio en un marco de respeto, equidad y diálogo, gracias al acuerdo de unidad que suscribimos. Cada aspirante hizo sus actividades libremente y, en ocasiones, nos reunimos para compartir opiniones; incluso, realizamos en conjunto algunas actividades. Esto habla de la madurez política que caracteriza a nuestro movimiento en el país y, particularmente, en Sonora, afirmó.
La importancia de este esfuerzo es que todas y todos cerremos filas por el segundo piso de la Cuarta Transformación en el estado, independientemente de quien llegue a la coordinación. Nuestro proyecto de nación es fuerte porque cuenta con el apoyo de la gente, así como la convicción de quienes diariamente nos ponemos el chaleco para recorrer las calles, concluyó Lorenia Valles.
La importancia de este esfuerzo es que todas y todos cerremos filas por el segundo piso de la Cuarta Transformación en el estado, independientemente de quien llegue a la coordinación. Nuestro proyecto de nación es fuerte porque cuenta con el apoyo de la gente, así como la convicción de quienes diariamente nos ponemos el chaleco para recorrer las calles, concluyó Lorenia Valles.