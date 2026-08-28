Reconocen a mujeres sonorenses por su aporte a la investigación con perspectiva de género

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El Gobierno de Sonora entregó por primera vez el Premio Estatal Mujeres que Transforman el Conocimiento, con tres ganadoras que recibieron un estímulo de 100 mil pesos cada una

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/08/2026 09:49 AM.
En Sonora y editada el 28/08/2026 10:19 AM.