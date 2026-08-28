Reconocen a mujeres sonorenses por su aporte a la investigación con perspectiva de género

Por primera vez, el Gobierno de Sonora entregó el Premio Estatal Mujeres que Transforman el Conocimiento, una iniciativa impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño con el objetivo de reconocer y potenciar la participación de las mujeres sonorenses en la investigación con perspectiva de género.
El mandatario estatal, acompañado de Sheila Hernández Alcaraz, secretaria de las Mujeres, explicó que este nuevo galardón busca reconocer, visibilizar, y favorecer la labor de investigadoras sonorenses que, mediante sus proyectos, contribuyen al avance de la igualdad sustantiva, la erradicación de las desigualdades estructurales y la transformación social, institucional, y cultural.
Reconocer el trabajo de una mujer investigadora no es solamente entregarle un premio, es divulgar su trabajo, convertirlo en referente, y abrir la posibilidad de que otras jóvenes puedan verse también formando parte de esos espacios, ese es uno de los sentidos más importantes de este premio: decirle a una nueva generación que la creación de conocimiento también tiene nombre de mujer, y sobre todo que ese conocimiento puede llegar más lejos, puede convertirse en nuevas investigaciones, en soluciones, en políticas públicas, y en mejores condiciones de vida para la población, indicó.
En esta primera edición se contemplaron tres categorías de participación: Género e Interseccionalidad, a cargo de Diana Irais Cuamea Piña; Género y Salud para Martha Cecilia Miker Palafox; y Género, Arte y Cultura reconociendo a Manuela María Tenorio Guerra.
Como parte de esta primera edición se contó con la participación de más de 200 mujeres, resultando en tres ganadoras que recibieron un reconocimiento y un estímulo económico individual de 100 mil pesos, esto como parte del compromiso del Gobierno de Sonora para fortalecer la investigación, y reconocer las aportaciones de las mujeres al desarrollo de la entidad.
Estuvieron presentes: Alejandra López Noriega, presidenta de la mesa directiva de Congreso del Estado; Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo del Estado; Sheila Hernández Alcaraz, secretaria de las Mujeres; Lizeth Vásquez, senadora por Sonora; Said Saavedra Bracamonte, director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología; y Abraham Sierra, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo.