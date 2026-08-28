“El tiempo de las mujeres lo construimos juntas”: Lorenia Valles

...

La senadora con licencia destacó la importancia de la amistad, la solidaridad y la sororidad entre mujeres durante un encuentro realizado en Hermosillo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/08/2026 10:51 AM.
En Sonora y editada el 28/08/2026 11:02 AM.