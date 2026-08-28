“El tiempo de las mujeres lo construimos juntas”: Lorenia Valles

“En mi trayectoria política he conocido a grandes mujeres, que son brillantes, solidarias y comprometidas con la transformación. A varias las conozco desde la infancia y la juventud; con otras he coincidido en diferentes momentos de la vida. Hay gente que me decía que en la política no existe la amistad, pero en mi experiencia he encontrado muchas personas queridas y, justamente, la amistad es un valor que debemos reivindicar”, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
Durante su participación en un encuentro con mujeres en la ciudad de Hermosillo, la aspirante a la Coordinación de los Comités de la Transformación y la Soberanía Nacional recordó que dos mujeres la convencieron de participar en la política en su juventud.
Dos mujeres me convencieron de dar mis primeros pasos en el activismo social y, más adelante, fueron mi inspiración para participar en la política. En primer lugar, mi mamá, quien me motivó mucho para estudiar y superarme. Luego, Doña Rosa Chávez, en paz descanse, con quien trabajé en la colonia Las Ladrilleras y valoro mucho el cariño que demostraba al servir a la gente, dijo.
Gracias por su confianza y su cariño, que yo también las quiero mucho. Como bien dice la presidenta de la República, nuestro ejemplo a seguir: ‘no llega una, llegamos todas’. Cada vez que una logra algo, pone su granito de arena para inspirar e impulsar a las demás. El tiempo de las mujeres lo construimos juntas con amistad y sororidad, es decir, la solidaridad entre nosotras mismas, finalizó.