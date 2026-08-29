Cumple Alfonso Durazo compromiso y entrega nuevas unidades de transporte en Cajeme

En cumplimiento al compromiso asumido con las y los cajemenses durante su visita a Ciudad Obregón el pasado mes de abril, el gobernador Alfonso Durazo Montaño cumplió con la entrega de nuevas unidades de transporte urbano para fortalecer la movilidad y mejorar la calidad del servicio en el municipio.
Como parte de las acciones para continuar modernizando el transporte público urbano en Cajeme, siete nuevas unidades se incorporarán a las líneas 11 y 14, con lo que suman 88 unidades nuevas integradas durante la presente administración, representando una inversión acumulada de más de 264 millones de pesos.
Cabe recordar que, al inicio de la administración estatal, en 2021, Ciudad Obregón contaba con apenas 66 unidades en circulación, todas fuera de su vida útil y sin aire acondicionado, situación que afectaba la calidad y las condiciones del servicio para las personas usuarias.
Hoy, el transporte público urbano de Ciudad Obregón alcanza las 120 unidades en circulación, lo que representa una transformación significativa de la flota y permite avanzar hacia un servicio más moderno, digno y eficiente para las y los cajemenses.