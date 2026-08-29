Cumple Alfonso Durazo compromiso y entrega nuevas unidades de transporte en Cajeme

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Siete nuevos camiones se incorporarán a las líneas 11 y 14 de Ciudad Obregón, como parte de la modernización del transporte público urbano

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/08/2026 09:37 AM.
En Sonora y editada el 29/08/2026 09:52 AM.