Fortalece Sonora formación de operadores con nuevo tractocamión para Icatson

...

La unidad permitirá que estudiantes complementen su capacitación con prácticas reales y se preparen para incorporarse al autotransporte federal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/08/2026 09:59 AM.
En Sonora y editada el 29/08/2026 10:48 AM.