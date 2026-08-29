Fortalece Sonora formación de operadores con nuevo tractocamión para Icatson

El gobernador Alfonso Durazo Montaño mantiene firme la ruta para que el crecimiento de Sonora se traduzca en bienestar, mayores ingresos y un mejor futuro para las familias, al unir la inversión en infraestructura con la capacitación laboral, visión que se fortaleció con la entrega formal de un tractocamión y una caja seca para la formación de operadoras y operadores de autotransporte federal.
Durante el encuentro con representantes del sector transportista, Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, acompañada por Manuel Eduardo Gallegos Salgado, director general de Icatson; Augusto Ramos Melo, presidente nacional de Canacar; y Jorge Arturo Ramírez Ramírez, director general de FAW Comercial Motors de México, destacó que esta unidad permitirá que las y los alumnos de Icatson pasen del aula y el simulador a prácticas en condiciones reales. Esto representa caminos más seguros, mejores oportunidades de empleo y la posibilidad de aprender una profesión que brinde estabilidad y permita sacar adelante a sus familias.
Esta entrega es mucho más que un tractocamión y una caja seca. Es una oportunidad para que una persona pueda prepararse, aprender una profesión, acceder a un mejor empleo y sacar adelante a su familia, afirmó Ocaña Encinas.
Ocaña Encinas recordó que, durante la administración del gobernador Alfonso Durazo, Icatson ha capacitado a 52 mil 676 personas, con presencia en más de 40 municipios y una oferta de 28 especialidades. Con este nuevo equipamiento, las y los estudiantes podrán completar su preparación mediante formación en el aula, prácticas con simuladores y maniobras reales, para incorporarse con seguridad y confianza a una actividad que mantiene en movimiento los alimentos, las medicinas, los productos del campo y todo aquello que necesitan las comunidades.
La entrega fue resultado del trabajo coordinado entre Icatson, Canacar y FAW Comercial Motors de México. Paulina Ocaña señaló que así trabaja un gobierno cercano y humanista: escucha de frente las necesidades, regresa al escritorio para trazar soluciones, suma aliados y da seguimiento hasta convertir los compromisos en resultados que transforman la vida del pueblo.
Participaron también Jorge Monroy, secretario general de Canacar; José Guillermo Valdéz Barrón, delegado de Canacar en Hermosillo; y Octavio Andrade Corella, delegado de Canacar en Nogales.