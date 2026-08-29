Inician construcción de 4 mil 600 viviendas del Bienestar en Navojoa

Miles de familias de Navojoa tendrán una nueva oportunidad de acceder a una vivienda digna y construir un patrimonio propio, con el inicio del proyecto de Vivienda para el Bienestar que contempla la construcción de 4 mil 600 casas, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal encabezó la colocación de la primera piedra de este proyecto de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que representa un paso importante para atender la necesidad de las familias de acceder a una casa y brindarles certeza sobre su futuro.
Las viviendas se construirán en un predio de 47 hectáreas, ubicado sobre la carretera Navojoa-Álamos, en la comunidad de El Bachivo, con una inversión señalada en el proyecto de 2 mil 475 millones de pesos. Durante el evento, Durazo Montaño destacó que este proyecto marca un antes y un después para Navojoa, al representar un número de viviendas muy superior al construido en administraciones estatales anteriores.
Si ustedes suman las viviendas que se construyeron en Navojoa en los tres gobiernos estatales anteriores, los 18 años anteriores a mi gobierno, suman apenas 726 viviendas en 18 años; y aquí, de un jalón, en un solo saque, vamos a construir 4 mil 600, señaló.
En este sentido, Sonora ha tenido un papel relevante en la implementación del programa, al ser el primer estado en entregar la totalidad de la tierra necesaria para las viviendas inicialmente asignadas, lo que permitió ampliar la meta estatal de 33 mil 800 a 65 mil viviendas.
Durazo Montaño informó que actualmente hay 17 mil viviendas en construcción en Sonora, a las que se suman las que contempla este proyecto en Navojoa, con la expectativa de que al menos 28 mil viviendas queden totalmente concluidas antes de finalizar su administración.
En el evento participaron el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez; el secretario de Bienestar de Sonora, Fernando Rojo de la Vega; el presidente municipal de Navojoa, Jorge Elías Retes; así como representantes de Conavi y Sedatu.
Como parte de su agenda de trabajo en Navojoa, el gobernador Alfonso Durazo también encabezó la entrega de 2 canchas de fútbol en la Unidad Deportiva Francisco "Paquín" Estrada, espacios que contribuirán a que niñas, niños y jóvenes cuenten con lugares dignos para practicar deporte, convivir en familia y desarrollar actividades saludables.