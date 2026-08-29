Inician construcción de 4 mil 600 viviendas del Bienestar en Navojoa

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El gobernador Alfonso Durazo colocó la primera piedra del proyecto de Conavi, que contempla una inversión de 2 mil 475 millones de pesos para facilitar el acceso a una vivienda digna

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/08/2026 09:24 AM.
En Sonora y editada el 29/08/2026 09:37 AM.