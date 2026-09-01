¡500 mil niñas y niños vuelven a las aulas! Lorenia Valles destaca apoyo a la educación en Sonora

“Después de varias semanas de vacaciones, en Sonora, alrededor de 500 mil niñas y niños de educación básica volvieron a las aulas. Para que así sea, detrás hay un esfuerzo de la comunidad escolar que refleja el esfuerzo de las autoridades educativas, maestras, maestros, madres y padres, quienes ponen su granito de arena para contribuir a la formación de las nuevas generaciones. Deseo un buen regreso a clases a la comunidad escolar”, afirmó la senadora con licencia Lorenia Valles.
La aspirante a la Coordinación de los Comités de la Transformación y la Soberanía Nacional destacó el compromiso de la presidenta de la República y del gobernador de Sonora, quienes asumen la educación como el motor de la transformación social.
Tenemos varios ejemplos que demuestran el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo con la educación de nuestras hijas e hijos. Desde los esfuerzos en materia de infraestructura escolar, construyendo nuevas escuelas y modernizando las existentes; hasta los programas de becas, uniformes, útiles y desayunos escolares. Con estos programas se garantiza que la educación sea un derecho de todas y todos, no un privilegio de unos cuantos, subrayó Valles Sampedro.
Antes los programas de becas eran excluyentes; limitaban su acceso únicamente a quienes tenían mejores calificaciones, dejando fuera a quienes no cumplían con este requisito por diferentes circunstancias. Ahora, las becas son para todas y todos los estudiantes sin discriminación, lo cual evita la deserción escolar y asegura que cuenten con más recursos para atender sus necesidades. Tan solo en lo que va de su actual administración, el Gobierno de Sonora ha invertido alrededor de 3,600 millones de pesos en el programa de becas, concluyó Lorenia Valles.