¡500 mil niñas y niños vuelven a las aulas! Lorenia Valles destaca apoyo a la educación en Sonora

...

Con el regreso a clases, la senadora con licencia destacó el esfuerzo de docentes, familias y autoridades, además de resaltar los programas de becas, uniformes, útiles e infraestructura educativa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/09/2026 11:00 AM.
En Sonora y editada el 01/09/2026 11:20 AM.