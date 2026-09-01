¡Arrancan pagos del Bienestar! Este martes reciben apoyo los apellidos con “A”

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Las pensiones del bimestre septiembre-octubre comenzaron este 1 de septiembre y continuarán hasta el día 25 para adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños y beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/09/2026 03:35 PM.
En Sonora y editada el 01/09/2026 03:42 PM.