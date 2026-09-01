¡Arrancan pagos del Bienestar! Este martes reciben apoyo los apellidos con “A”

A partir del martes 1 de septiembre y hasta el día 25, las y los beneficiarios de los distintos programas sociales federales recibirán sus respectivos apoyos económicos correspondientes a las pensiones del bimestre septiembre-octubre, informó el delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora Octavio Almada Palafox.
El funcionario federal dio a conocer el inicio formal de los pagos, al detallar que esta dispersión de recursos beneficia a diversos sectores vulnerables de la población, como parte de los programas sociales impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entre los grupos prioritarios se encuentran los adultos mayores, las personas con alguna discapacidad, las niñas y niños, así como las beneficiarias de la pensión de mujeres de bienestar.
Compartirles a todos los beneficiarios aquí en el estado de Sonora que, a partir del martes, primero de septiembre, al veinticinco, va a iniciar el pago ya de las pensiones del bimestre septiembre-octubre. Es decir, adultos mayores, personas con discapacidad, el de niñas y niños, y también de la pensión de mujeres de bienestar, dijo.
Para finalizar su mensaje, el delegado instó a la ciudadanía a revisar sus redes sociales oficiales, donde publicará el calendario detallado. Esta medida tiene como objetivo que los derechohabientes acudan a las sucursales en la fecha precisa y eviten aglomeraciones.