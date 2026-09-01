¡De vuelta a clases con uniforme nuevo! Sonora entrega 430 mil paquetes gratuitos

Con el retorno a las aulas de más de 500 mil estudiantes de nivel básico, se dio con gran éxito el arranque del ciclo escolar 2026-2027 en Sonora, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien señaló que las clases se reanudaron de forma ordenada y con importantes apoyos, como uniformes gratuitos entregados, en beneficio del alumnado y sus familias.
El mandatario estatal enfatizó que se distribuyeron en tiempo y forma 430 mil paquetes de uniformes escolares gratuitos, con una inversión superior a los 322 millones de pesos y añadió que a partir del primer día de clases se entregarán más de 3 millones de Libros de Texto Gratuitos para la formación de niñas, niños y adolescentes.
El mandatario estatal deseó a la comunidad estudiantil un excelente regreso a las aulas y los motivó a poner todo su empeño en este nuevo ciclo escolar, al asegurar que la educación es la gran igualadora de las oportunidades y uno de los ejes rectores de su administración.
Por su parte, la encargada de Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Beatriz Cota Ponce, supervisó el inicio del ciclo escolar en la primaria “Leo Sandoval Saucedo”, de Hermosillo, acompañada por autoridades estatales y federales, así como dirigentes sindicales y representantes de los padres de familia.
Refrendó el compromiso del Gobierno de Sonora con la excelencia, la equidad y el bienestar de la comunidad educativa, así como la instrucción del gobernador Durazo de continuar generando más y mejores oportunidades para las y los alumnos, además de consolidar el acompañamiento al magisterio para que la entidad siga siendo líder en educación a nivel nacional.
Para otorgar un servicio educativo de calidad, como lo merecen los sonorenses, se reforzaron los mecanismos de atención ciudadana con los que cuenta la SEC, por lo que las personas podrán reportar cualquier situación específica a la Línea de la Educación: 6622 89 76 01 al 05, así como a los números de WhatsApp 6624592430 y 6623618642.
Asimismo, por medio del chat en línea, a través de la página educacion.sonora.gob.mx, y por el correo electrónico atencionciudadana@sonora.edu.mx, la dependencia dará seguimiento puntual a los mensajes relacionados con la actividad educativa.
En Hermosillo operaron 345 unidades y en Ciudad Obregón 117, incluyendo las recientemente entregadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, como parte de las acciones para fortalecer y modernizar el transporte público en ambas ciudades, permitiendo un regreso a clases ordenado.