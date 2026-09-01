¡De vuelta a clases con uniforme nuevo! Sonora entrega 430 mil paquetes gratuitos

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Más de 500 mil estudiantes regresaron a las aulas para iniciar el ciclo 2026-2027, mientras el Gobierno estatal destacó la entrega de uniformes y más de 3 millones de libros de texto gratuitos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/09/2026 11:57 AM.
En Sonora y editada el 01/09/2026 12:15 PM.