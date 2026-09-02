¡Arranca el último año de la 64 Legislatura de Sonora!

La 64 Legislatura del Congreso de Sonora inauguró hoy el primer periodo de sesiones ordinarias de su tercer y último año de ejercicio constitucional, durante el cual los grupos y representaciones parlamentarias, así como legisladores independientes, presentaron sus respectivas agendas de trabajo.
En la sesión de apertura se eligió a la Mesa Directiva que ejercerá funciones durante los periodos ordinario y extraordinario, integrada por las diputadas y los diputados Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, como presidenta; Azalia Guevara Espinoza, como vicepresidenta; Próspero Valenzuela Múñer, como primer secretario; Eduardo Quiroga Jiménez, como segundo secretario; y María Karina Olivares Rábago, como suplente.
Acto seguido, la diputada Alejandra López Noriega presentó su informe de gestión al frente del Congreso de Sonora, en el que destacó la continuidad del trabajo legislativo, la atención de asuntos jurídicos y la representación institucional, incluso durante la toma de las instalaciones del Poder Legislativo. Informó que en el periodo se celebraron 42 sesiones, se recibieron 144 iniciativas y se aprobaron 34 dictámenes, con el compromiso de entregar un Congreso abierto, activo y sin pendientes.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, expuso que la agenda legislativa busca consolidar un marco jurídico acorde con las necesidades de la población y contribuir a transformar la vida de las personas mediante acciones en materia de protección de la niñez, salud, derechos de las mujeres, justicia, vivienda, desarrollo sustentable, seguridad y respaldo a la sociedad civil.
El diputado David Figueroa Ortega, coordinador del Partido Verde Ecologista, destacó que se impulsará una agenda legislativa orientada a atender los principales desafíos de Sonora, mediante acciones encaminadas a proteger a las personas, promover el desarrollo económico y social, fortalecer las instituciones y garantizar la sustentabilidad del estado, a través de seis ejes prioritarios: medio ambiente; salud y bienestar; seguridad, justicia y transparencia; desarrollo económico; educación e inclusión; y cultura e identidad.
Por su parte, el diputado René Edmundo García Rojo, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, expuso que la agenda promoverá la justicia social, la protección de los derechos y el bienestar de las familias sonorenses, con especial atención a los sectores en situación de vulnerabilidad, además de fortalecer los servicios públicos, los derechos laborales, el cuidado del medio ambiente, la participación ciudadana y el uso responsable de los recursos públicos.
Enseguida, el diputado César Adalberto Salazar López, coordinador de Nueva Alianza Sonora, mencionó que impulsarán acciones legislativas para fortalecer la educación, el desarrollo regional, las finanzas municipales, la justicia hídrica y ambiental, así como la seguridad social y los derechos laborales, en beneficio de las familias sonorenses y del desarrollo equilibrado del estado.
Al presentar la agenda del Partido Encuentro Solidario, la diputada María Karina Olivares Rábago subrayó que promoverán propuestas para atender las necesidades de la ciudadanía y contribuir al bienestar de las familias sonorenses, mediante acciones en materia de fortalecimiento municipal, igualdad sustantiva, salud infantil, bienestar de las personas adultas mayores y protección de animales en situación de calle, además de dar seguimiento puntual a las iniciativas pendientes durante este último año de ejercicio legislativo.
Para el último año de la 64 Legislatura, la diputada Alejandra López Noriega dijo que impulsará un trabajo centrado en las necesidades de la ciudadanía, con especial atención a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.
Al exponer la agenda del PRD, la diputada Gabriela Tapia Fonllem señaló que centrará su trabajo legislativo en atender las necesidades de los sectores más vulnerables, con propuestas en favor de las mujeres, niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, migrantes, campesinos y pueblos indígenas.
A nombre del grupo parlamentario del PRI, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa expuso que durante el tercer año impulsarán propuestas que atiendan las necesidades de las familias sonorenses y, sobre todo, generen resultados concretos que se reflejen en su bienestar, con prioridad en el apoyo al campo, la economía familiar, los servicios públicos, la educación, la salud y la seguridad.
El diputado Jesús Manuel Scott Sánchez detalló que Movimiento Ciudadano tiene como propósito representar las causas y necesidades de la ciudadanía mediante propuestas construidas a partir del diálogo y la escucha activa, con especial atención a las infancias y juventudes, el sistema de cuidados, la protección del medio ambiente y la autonomía de las instituciones.
El representante parlamentario del PAN, diputado Juan Pablo Arenivar Martínez, enfatizó que su agenda de trabajo estará centrada en exigir resultados y rendición de cuentas, fortalecer al Congreso de Sonora como contrapeso mediante un trabajo legislativo abierto, responsable y alejado de intereses partidistas.
Una vez presentados los posicionamientos, las diputadas y los diputados entonaron el Himno Nacional. La Presidencia citó a la próxima sesión del Pleno para este jueves 3 de septiembre, a las 10:00 horas.