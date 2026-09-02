¡Arranca el último año de la 64 Legislatura de Sonora!

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Las y los diputados iniciaron el último año de ejercicio constitucional con nuevas agendas de trabajo, enfocadas en seguridad, salud, educación, economía, derechos sociales y atención a los sectores vulnerables

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/09/2026 10:47 AM.
En Sonora y editada el 02/09/2026 10:50 AM.