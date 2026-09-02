¡Azalia Guevara asume Vicepresidencia del Congreso de Sonora!

En el marco del arranque del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura, la legisladora representante de Nogales y Santa Cruz, Azalia Guevara Espinoza, asumió formalmente la Vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Con el compromiso de fomentar el diálogo y la construcción de acuerdos en beneficio de las y los sonorenses, el nombramiento se dio durante el inicio de sus funciones, donde Guevara destacó la responsabilidad que conlleva esta nueva encomienda en el poder legislativo estatal.
La diputada nogalense extendió un agradecimiento especial a sus compañeros de la “Ecobancada” del Partido Verde Ecologista de México por haberla propuesto para el cargo, al destacar que es un honor representar a su grupo parlamentario desde este espacio estratégico para el desarrollo del Estado.
Para este nuevo periodo, la Mesa Directiva del Congreso de Sonora quedó integrada como Presidenta la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga; Vicepresidenta Azalia Guevara Espinoza; Primera Secretaria María Karina Olivares Rábago; Segundo Secretario Eduardo Quiroga Jiménez y suplente Próspero Valenzuela Muñer.
Azalia Guevara aprovechó el espacio para emitir un reconocimiento a los integrantes de la Mesa Directiva saliente por la responsabilidad mostrada durante su gestión. Asimismo, dirigió un mensaje a sus actuales compañeros de mesa, a quienes deseó el mayor de los éxitos, mostrándose segura de que, con respeto y responsabilidad institucional, el Congreso seguirá dando resultados positivos.
Comenzamos este nuevo periodo con mucho trabajo por delante y con el compromiso de seguir representando con responsabilidad a Sonora, manifestó la legisladora, al reafirmar su presencia en el Distrito IV.