¡Azalia Guevara asume Vicepresidencia del Congreso de Sonora!

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La diputada representante de Nogales y Santa Cruz asumió esta nueva responsabilidad durante el arranque del último año de la LXIV Legislatura, con el compromiso de impulsar el diálogo y acuerdos en beneficio de los sonorenses

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/09/2026 03:39 PM.
En Sonora y editada el 02/09/2026 03:41 PM.