¡Bajan 62% los homicidios en Sonora! Durazo destaca resultados con Sheinbaum

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En el marco del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobernador Alfonso Durazo resaltó la reducción de homicidios y los más de un millón de sonorenses beneficiados con programas sociales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/09/2026 10:50 AM.
En Sonora y editada el 02/09/2026 11:00 AM.