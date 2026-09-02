Lorenia Valles destaca segundo informe de Sheinbaum: 'las mujeres saben gobernar'

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La senadora con licencia afirmó que, a dos años de gobierno, los apoyos sociales y las obras de infraestructura han favorecido al estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/09/2026 10:22 AM.
En Sonora y editada el 02/09/2026 10:29 AM.