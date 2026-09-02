Lorenia Valles destaca segundo informe de Sheinbaum: 'las mujeres saben gobernar'

“Llegamos a dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con un gobierno honesto y de resultados, el cual ha favorecido mucho al país y, particularmente, a Sonora. En el estado no solo se han ampliado los apoyos directos a la gente, sino el buen gobierno se nota en obras de infraestructura que desde hace décadas pedía la gente”, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
En el marco de la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de la República, Valles Sampedro aseguró que desde el Senado de la República contribuyó a la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación.
En el Senado aprobamos 29 reformas constitucionales y 21 nuevas leyes que hoy la presidenta reconoció como parte de los avances de su administración. Entre ellas, varias reformas que están fortaleciendo la infraestructura pública, las inversiones y los trámites gubernamentales”. También las reformas en materia laboral para reducir paulatinamente la jornada de trabajo de 48 a 40 horas a la semana, manifestó la senorense.
Como bien dijo la presidenta de la República, los gobiernos de la Cuarta Transformación no puede ser espectadores de la pobreza y las desigualdades. Por ello, los programas de bienestar son una prioridad permanente que, además de ser ya derechos constitucionales, actualmente benefician a más de 42.8 millones de familias mexicanas, destacó Valles Sampedro.
Como bien dijo la presidenta de la República, los gobiernos de la Cuarta Transformación no puede ser espectadores de la pobreza y las desigualdades. Por ello, los programas de bienestar son una prioridad permanente que, además de ser ya derechos constitucionales, actualmente benefician a más de 42.8 millones de familias mexicanas, destacó Valles Sampedro.
La presidenta es un ejemplo a seguir para todas las niñas y las mujeres. A quienes nos dedicamos a la política también nos motiva a seguir conquistando los espacios de participación política femenina y ejercerlos con una autoridad responsable y humanista. Prueba de su compromiso con la igualdad de género es que está impulsando una verdadera política pública que garantiza y protege los derechos de las mujeres, como la Pensión Mujeres Bienestar y los Centres Libre para que todas disfrutemos de una vida autónoma y libre de violencia, concluyó Lorenia Valles.