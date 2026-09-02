¡Pausan exportación de ganado por Agua Prieta por fallas de seguridad!

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) anunció una pausa temporal en las exportaciones de ganado por la estación cuarentenaria de Agua Prieta, debido a riesgos de seguridad; la medida busca proteger tanto al personal como a los animales tras detectar fallas en el equipo de inspección.
Según la información oficial detallada en documento, el pasado viernes 28 de agosto la estructura conocida como chute que utiliza el personal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) presentó anomalías y para evitar accidentes, la organización decidió detener las operaciones hasta sustituir la estructura dañada y garantizar la seguridad de los involucrados.
Como parte de los trabajos de reparación y reinicio de actividades, el responsable de la obra estima un periodo de tres a cuatro días para el fraguado de los pisos y la instalación del nuevo equipo. Como el lunes 7 de septiembre es feriado en Estados Unidos por el Día del Trabajo, la UGRS programó el reinicio de las operaciones para el martes 8 de septiembre, con la premisa que las citas previas a la suspensión se respetarán en su totalidad.
Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la UGRS, aprovechó el comunicado para resaltar una necesidad urgente del sector, al señalar que este incidente técnico justifica de forma clara las gestiones para lograr la apertura de la cuarentenaria de Nogales, además que dicha sede alterna cuenta ya con toda la infraestructura adecuada para ejecutar el protocolo de recepción y pre inspección del ganado.
El líder de la Unión Ganadera Regional de Sonora agradeció la paciencia de los productores y reafirma su compromiso de solucionar estos retos de raíz para no frenar el esfuerzo de los ganaderos sonorenses.