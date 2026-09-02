¡Pausan exportación de ganado por Agua Prieta por fallas de seguridad!

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La UGRS suspendió temporalmente las operaciones tras detectar anomalías en el equipo de inspección; se prevé reanudar los cruces el martes 8 de septiembre y respetar las citas ya programadas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/09/2026 04:21 PM.
En Sonora y editada el 02/09/2026 04:24 PM.