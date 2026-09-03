¡Lorenia Valles destaca resultados de Sheinbaum en su Segundo Informe!

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La legisladora con licencia aseguró que los programas de bienestar y el aumento al salario mínimo han fortalecido la economía de las familias, con más de un millón de beneficiarios en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/09/2026 10:16 AM.
En Sonora y editada el 03/09/2026 10:17 AM.