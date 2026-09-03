¡Lorenia Valles destaca resultados de Sheinbaum en su Segundo Informe!

“El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es un informe de resultados al pueblo de México; de compromisos cumplidos con honestidad, responsabilidad y eficiencia. En todo el país y, particularmente, en Sonora podemos ver los avances del segundo piso de la Cuarta Transformación en favor de la gente”, afirmó Lorenia Valles Sampedro en entrevista con medios de comunicación nacionales.
Tras el mensaje de la presidenta de la República y la entrega del Segundo Informe de Gobierno al Congreso de la Unión, la aspirante a la Coordinación de los Comités de la Transformación en Sonora expresó que la Cámara de Diputados y el Senado de la República se dedicarán a analizar su contenido en las próximas semanas.
Estaré atenta a la Glosa del informe que realicen las y los legisladores. Sin embargo, reconozco que la política de bienestar de la presidenta de la República ha dado resultados. El aumento al salario mínimo por encima de la inflación y los programas de apoyo representan el nuevo piso mínimo del bienestar social, destacó la legisladora con licencia.
El salario mínimo creció 150% en los últimos ocho años; mientras que los programas de bienestar llegan a 42.8 millones de personas, de las cuales, más de un millón viven en Sonora. Además, el costo de la canasta básica se mantiene en $910 pesos, garantizando tranquilidad para la economía de las familias. Esta es la fórmula del bienestar que hizo posible que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza con el presidente López Obrador y continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum, finalizó Valles Sampedro.
El salario mínimo creció 150% en los últimos ocho años; mientras que los programas de bienestar llegan a 42.8 millones de personas, de las cuales, más de un millón viven en Sonora. Además, el costo de la canasta básica se mantiene en $910 pesos, garantizando tranquilidad para la economía de las familias. Esta es la fórmula del bienestar que hizo posible que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza con el presidente López Obrador y continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum, finalizó Valles Sampedro.