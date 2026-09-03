¡Septiembre es el mes ideal para hacer tu testamento en Sonora!

Con el propósito de brindar certeza jurídica y apoyar a las familias en la protección de su patrimonio, el Gobierno de Sonora implementará durante este mes el programa “Septiembre, Mes del Testamento”, mediante el cual se condonará totalmente el pago de diversos derechos registrales y notariales.
A través del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), estarán exentos de pago los servicios de información sobre disposición testamentaria, registro de testamentos públicos y depósito de testamentos ológrafos.
Este año, por primera vez, se incorpora la condonación de los derechos notariales que se generen por la inscripción de juntas de herederos y escrituras públicas que contengan la adjudicación de bienes derivada de procedimientos sucesorios realizados en sede notarial, siempre que dichas escrituras se lleven a cabo durante septiembre.
Cabe destacar que el testamento no es únicamente un asunto de adultos mayores, sino una decisión que cualquier persona puede y debe considerar en cualquier etapa de su vida para proteger sus intereses y asegurar la armonía familiar en el futuro.
El Gobierno de Sonora invita a la ciudadanía a aprovechar los beneficios vigentes durante septiembre y acercarse a ICRESON para recibir información sobre los servicios y requisitos correspondientes.