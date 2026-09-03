¡Septiembre es el mes ideal para hacer tu testamento en Sonora!

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El Gobierno de Sonora condonará totalmente diversos derechos registrales y notariales durante septiembre, facilitando a las familias la protección de su patrimonio y la certeza jurídica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/09/2026 10:26 AM.
En Sonora y editada el 03/09/2026 10:27 AM.