¡Sonora suma 271 nuevos policías de la Generación Dragón!

Como resultado de la estrategia integral para fortalecer las instituciones encargadas de brindar seguridad a las y los sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la ceremonia de graduación de 271 cadetes de la Generación Dragón, quienes culminaron su formación inicial y se incorporarán a la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).
Durante el evento, el mandatario estatal, acompañado por el secretario de Seguridad en Sonora, Braulio Martínez Navarrete, destacó que la formación y profesionalización de las mujeres y hombres que integran las corporaciones de seguridad ha sido una de las principales prioridades de su administración.
Recordó que, al inicio de su gobierno, en 2021, la Policía Estatal contaba con apenas 866 elementos, cifra que se ha incrementado hasta superar los 2 mil efectivos con la incorporación de nuevas generaciones formadas en la Universidad de la Seguridad Pública (USP).
Ustedes son el corazón del fortalecimiento institucional de las áreas de seguridad. No hay nada que pueda sustituir al recurso humano. La esencia de la construcción de instituciones está en la formación del personal de seguridad y es a ustedes a quienes, por nuestro conducto, la sociedad pone en sus manos el anhelo más preciado: la recuperación total de la paz y la tranquilidad, expresó el gobernador ante las y los integrantes de la nueva generación.
Sin embargo, subrayó que la esencia de la transformación de las corporaciones se encuentra en la preparación de sus integrantes, razón por la cual se creó la Universidad de la Seguridad Pública, institución encargada de formar a las nuevas generaciones de profesionales que tendrán la responsabilidad de contribuir a recuperar la paz y la tranquilidad de Sonora.
La Generación Dragón, integrada por 130 mujeres y 141 hombres, es la más numerosa desde la creación de la USP. Sus 271 integrantes culminaron satisfactoriamente su formación policial inicial y, en su gran mayoría, ya concretaron su proceso de incorporación a la Policía Estatal de Seguridad Pública.
Asimismo, durante la ceremonia se reconoció a los cinco egresados de la primera generación de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, lo que representa otro avance en la profesionalización de quienes integran las instituciones responsables de la seguridad en Sonora.
El titular del Ejecutivo estatal destacó que las y los integrantes de esta generación tendrán la oportunidad de continuar su preparación académica, ya que el proyecto de fortalecimiento de la Universidad de la Seguridad Pública contempla nuevas y mejores instalaciones, así como programas de licenciatura, maestría, doctorado y otras carreras relacionadas con la seguridad pública, la procuración y administración de justicia.
En el evento participaron Braulio Martínez Navarrete, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Irlanda Guadalupe Monreal Durazo, encargada del despacho de la Rectoría de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado, así como representantes de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno.