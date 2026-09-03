¡Sonora suma 271 nuevos policías de la Generación Dragón!

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El gobernador Alfonso Durazo encabezó la graduación de 130 mujeres y 141 hombres que concluyeron su formación policial y se incorporarán a la PESP para fortalecer la seguridad en el estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/09/2026 09:50 AM.
En Sonora y editada el 03/09/2026 10:05 AM.