¡1,800 millones para modernizar la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco!

Con una inversión de mil 800 millones de pesos, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio el banderazo de arranque a la modernización de la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, una obra de conectividad terrestre que impulsa el desarrollo del turismo y la economía en la región.
El mandatario estatal, durante el arranque de la obra, junto al subsecretario de Infraestructura de la SICT Juan Carlos Fuentes Orrala y al director general del Centro SICT en Sonora Máximo Moscoso Pintado, destacó que esta obra es resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno de México, mediante las cuales se logró ampliar de 450 a mil 800 millones de pesos el presupuesto originalmente contemplado para trabajos de reparación de esta importante vía.
Esta carretera no solo es seguridad, es economía, es turismo, y la economía el turismo aquí en Puerto Peñasco sabemos que se traduce automáticamente en bienestar, pero también es generación de fuentes de empleo, particularmente la construcción, porque representa esta carretera una inversión de mil 800 millones de pesos, no se consiguen todos los días, indicó.
El gobernador Durazo añadió que, también se intervendrán el bulevar de acceso de puerto Peñasco así como la vialidad que dirige a la garita de Lukeville en Sonoyta, dándole mayor relevancia a la obra.
La modernización de esta carretera consta del mejoramiento de poco más de 88 kilómetros en el tramo Sonoyta-Puerto Peñasco, con un beneficio directo para 165 mil habitantes de la región.
Estuvieron presentes: Alejandro Verdugo Angulo, presidente municipal de Puerto Peñasco; José Antonio Ramírez, director ejecutivo de la dirección general de carreteras; Franco Reyes Severiano; director general de la Subsecretaría de Infraestructura; Uriel López Ríos, presidente municipal de General Plutarco Elías Calles; Manuel Baldenebro Arredondo, diputado federal; y Rubén Refugio González Aguayo, diputado local.