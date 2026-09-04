¡1,800 millones para modernizar la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco!

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Alfonso Durazo dio el banderazo de arranque a una obra de más de 88 kilómetros que busca mejorar la seguridad, impulsar el turismo y fortalecer la economía de la región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/09/2026 12:26 PM.
En Sonora y editada el 04/09/2026 12:30 PM.