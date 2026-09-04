Congreso de Sonora busca dar mayor apoyo a familias ante pérdidas gestacionales

El Congreso de Sonora turnó a comisión una iniciativa que busca fortalecer la atención integral a mujeres y familias que enfrentan la pérdida de una hija o hijo durante la gestación o después del nacimiento. Durante la sesión, también se presentaron posicionamientos relacionados con el reconocimiento a la labor de las profesoras indígenas de Sonora y con el segundo informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
La diputada Deni Gastélum Barreras (Morena) presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Salud y a la Ley de Salud Mental de Sonora, con el propósito de brindar atención integral, digna y humana a las mujeres y familias que sufren la pérdida gestacional, fetal o previo al nacimiento de su hija o hijo.
La legisladora explicó que la propuesta contempla incorporar a la legislación las definiciones de muerte fetal y duelo perinatal; establecer protocolos obligatorios de atención, acompañamiento psicológico y seguimiento especializado; así como separar a las pacientes en duelo de las áreas donde se encuentren madres con recién nacidos vivos.
Asimismo, señaló que se propone implementar el “Código Mariposa” como mecanismo de identificación de habitaciones y expedientes de pacientes en duelo, así como crear la “Insignia Ginna”, destinada a reconocer a las instituciones de salud que cumplan con los protocolos establecidos. La iniciativa también plantea capacitar al personal de salud para brindar una atención ética, respetuosa y humana ante este tipo de pérdidas.
En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora cada 5 de septiembre, la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo (NAS) reconoció la labor de las profesoras indígenas de Sonora y su contribución a la preservación de las lenguas originarias, la educación intercultural y la transmisión de saberes y tradiciones.
Por su parte, el diputado René Edmundo García Rojo (PT) reconoció los resultados presentados en el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente en materia de salarios, programas de bienestar, vivienda, salud, educación, seguridad e infraestructura en Sonora. Además, destacó la coordinación con el gobernador Alfonso Durazo Montaño.