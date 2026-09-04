Congreso de Sonora busca dar mayor apoyo a familias ante pérdidas gestacionales

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El Pleno turnó a comisión una iniciativa que propone atención psicológica, acompañamiento especializado y protocolos de trato digno para mujeres y familias que enfrentan la pérdida de un bebé

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/09/2026 10:16 AM.
En Sonora y editada el 04/09/2026 10:25 AM.