Lorenia Valles destaca acciones de Sheinbaum para garantizar el derecho al agua en Sonora

“Tenemos una presidenta humanista que hace valer el principio de justicia social en el acceso a los bienes y servicios públicos. Llegó a su Segundo Informe de Gobierno saldando una deuda histórica con el derecho al agua de las y los mexicanos, especialmente, de las comunidades más pobres y de los pueblos indígenas”, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
La aspirante a la Coordinación de los Comités de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora reconoció que el acceso al agua es un tema sensible para el estado, por lo que el trabajo realizado por la presidenta de la República en la materia ha sido esencial.
Sonora es un estado constantemente afectado por las sequías, por lo que las lluvias son una bendición y la buena gestión pública del agua es fundamental. Al esfuerzo que está haciendo el gobernador Alfonso Durazo con un plan hídrico de 30 años, la presidenta Claudia Sheinbaum se sumó destinando los recursos necesarios para diferentes acciones públicas como la perforación de pozos, el Acueducto Seri, la tecnificación del Distrito de Riego 018, la entrega de títulos de concesión a productores del campo, el saneamiento del Río Sonora, entre otras, aseguró.