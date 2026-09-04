Lorenia Valles destaca acciones de Sheinbaum para garantizar el derecho al agua en Sonora

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La senadora con licencia resaltó inversiones en pozos, el Acueducto Seri, tecnificación del Distrito de Riego 018 y el saneamiento del Río Sonora como parte de las políticas hídricas de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/09/2026 11:26 AM.
En Sonora y editada el 04/09/2026 12:04 PM.