Lorenia Valles destaca plan de 65 mil viviendas para Sonora

En el marco del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de la República, la senadora con licencia Lorenia Valles reconoció los resultados en materia de vivienda de la administración actual del Gobierno de México, asegurando que “el bienestar y la justicia social también se encuentran en el acceso de las familias a un techo propio”.
El programa Vivienda para el Bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó el derecho de las familias a una vivienda adecuada, es decir, de un tamaño que la haga habitable, con disponibilidad de servicios públicos, una ubicación cercana a sus actividades y que sea barata. La meta sexenal es la construcción de 1.8 millones de viviendas, de las cuales, 65 mil se ubicarán en Sonora, afirmó la legisladora con licencia.
Los gobiernos neoliberales del PRIAN hicieron mucho daño al ahorro de vivienda de las y los trabajadores, lucrando con su sueño de tener un patrimonio para sus familias. Por ello, uno de los compromisos del segundo piso de la Cuarta Transformación es una política de vivienda social, que además prioriza a personas mayores, mujeres jefas de familia, personas con discapacidad y jóvenes, declaró.
En el Senado acompañamos este compromiso con las reformas a la Constitución y a las leyes secundarias para establecer el derecho a una vivienda adecuada, de acuerdo con los criterios establecidos por ONU-Hábitat; y dar lugar a la política pública que está implementando la presidenta Claudia Sheinbaum a través de CONAVI, INFONAVIT y FOVISSSTE, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas como Sonora, concluyó Valles Sampedro.
En el Senado acompañamos este compromiso con las reformas a la Constitución y a las leyes secundarias para establecer el derecho a una vivienda adecuada, de acuerdo con los criterios establecidos por ONU-Hábitat; y dar lugar a la política pública que está implementando la presidenta Claudia Sheinbaum a través de CONAVI, INFONAVIT y FOVISSSTE, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas como Sonora, concluyó Valles Sampedro.