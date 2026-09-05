Lorenia Valles destaca plan de 65 mil viviendas para Sonora

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La senadora con licencia resaltó el programa Vivienda para el Bienestar de Claudia Sheinbaum y señaló que la meta nacional contempla 1.8 millones de viviendas durante el sexenio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/09/2026 09:46 AM.
En Sonora y editada el 05/09/2026 09:51 AM.