Sonora inicia el mes patrio rumbo al 216 aniversario de la Independencia

Con un llamado a honrar la historia de México no solo desde la memoria, sino también desde la responsabilidad de construir un mejor futuro, el Gobierno de Sonora dio inicio a las ceremonias cívicas del mes patrio, en el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.
En este marco, el Gobierno de Sonora refrendó su respaldo al proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la convicción de seguir avanzando hacia un México con mayor justicia social, bienestar y oportunidades para todas y todos.
Desde Sonora, esta responsabilidad se asume bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, con una visión de gobierno que coloca el bienestar de las familias sonorenses, las oportunidades y el desarrollo del estado como prioridades de la transformación.
El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, presidió la ceremonia de Honores a la Bandera, en la que participaron representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de las Fuerzas Armadas, maestras y maestros, alumnas y alumnos, así como trabajadoras y trabajadores de distintas dependencias estatales. Durante el acto, elementos de las Fuerzas Armadas realizaron el izamiento de la Bandera Nacional.
Destacó que la Bandera representa la identidad de México y la historia de las generaciones que tuvieron el valor de luchar por su libertad, ejercer su soberanía y transformar la realidad de su tiempo. Subrayó que, a 216 años del inicio de la Independencia, la construcción de la nación continúa y plantea a las nuevas generaciones la responsabilidad de defender la soberanía, fortalecer las instituciones y trabajar para que el desarrollo se traduzca en bienestar para la población.
La historia nos entrega una patria, pero también la responsabilidad de seguir construyéndola, afirmó.
Transformar no significa olvidar de dónde venimos; significa tomar la fuerza de nuestra historia para construir el futuro que queremos para Sonora, expresó.