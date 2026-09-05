Sonora inicia el mes patrio rumbo al 216 aniversario de la Independencia

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El Gobierno de Sonora inició las ceremonias cívicas de septiembre con un llamado a honrar la historia de México y asumir la responsabilidad de construir un futuro con mayor bienestar y justicia social

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/09/2026 10:10 AM.
En Sonora y editada el 05/09/2026 10:13 AM.