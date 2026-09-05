Sonora prepara 45 eventos turísticos en 16 municipios durante septiembre y octubre

El gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa una estrategia para fortalecer la actividad turística y generar oportunidades de desarrollo económico en las distintas regiones de la entidad. A través de la Secretaría de Economía y Turismo (SETUR), se presentó la cartelera de eventos correspondiente a los meses de septiembre y octubre, que contempla 45 actividades en 16 municipios.
La agenda turística promueve la riqueza cultural, gastronómica, histórica y natural de las comunidades sonorenses, al tiempo que genera condiciones para incrementar la llegada de visitantes y fortalecer la economía de prestadores de servicios, comerciantes y emprendedores locales.
El secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas, destacó que mantiene una coordinación permanente con los ayuntamientos, las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV), así como con prestadores de servicios para integrar y promover esta agenda, con el propósito de que cada evento contribuya a incrementar la afluencia turística y la derrama económica en las comunidades sede.
Gracias al gobernador Alfonso Durazo, durante septiembre y octubre, sonorenses y visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades que incluyen festivales, fiestas patronales, encuentros culturales y gastronómicos, eventos deportivos y actividades de promoción turística, que consolidan a Sonora como referente del turismo a nivel internacional, indicó.
Con esta cartelera, el Gobierno de Sonora, a través de la SETUR, refrenda su compromiso de impulsar un turismo con presencia en las distintas regiones del estado, aprovechando las vocaciones y atractivos de cada municipio para generar beneficios económicos y fortalecer la identidad sonorense.