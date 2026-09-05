Sonora prepara 45 eventos turísticos en 16 municipios durante septiembre y octubre

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La agenda incluye festivales, fiestas patronales, encuentros culturales y gastronómicos, así como eventos deportivos para atraer visitantes y fortalecer la economía local

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/09/2026 10:43 AM.
En Sonora y editada el 05/09/2026 10:46 AM.