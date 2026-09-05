Sonora registra su nivel más bajo de pobreza laboral desde 2016

Como resultado de la política económica impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, enfocada en la atracción de nuevas inversiones y la generación de oportunidades laborales, Sonora registró en el segundo trimestre de 2026 el nivel más bajo de pobreza laboral desde el inicio de la serie de medición en 2016, al ubicarse en 22.5 por ciento, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El mandatario estatal señaló que este resultado representa una reducción de 5.4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, cuando el indicador se ubicó en 27.9 por ciento. Asimismo, frente al primer trimestre de 2026, la pobreza laboral disminuyó 2 puntos porcentuales, al pasar de 24.5 a 22.5 por ciento.
La mejora de este indicador se acompaña de un crecimiento significativo en el ingreso laboral real per cápita, que durante el segundo trimestre de 2026 alcanzó los 4 mil 456.88 pesos, lo que representa un incremento anual de 13.5 por ciento, equivalente a 528.39 pesos adicionales por persona respecto al mismo periodo de 2025.
El comportamiento positivo también se reflejó en los ingresos laborales promedio de mujeres y hombres, con incrementos de 6.6 y 8.9 por ciento, respectivamente.
De acuerdo con la información del INEGI, la mejora fue generalizada en la actividad económica estatal, ya que nueve de los 11 sectores económicos de Sonora registraron incrementos en el ingreso laboral promedio de las personas trabajadoras.
Asimismo, entre los sectores con mayores avances destaca el de Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, que presentó un crecimiento de 19.3 por ciento, equivalente a un incremento promedio de 2 mil 175.91 pesos.
También, la Industria extractiva y de la electricidad registró un aumento de mil 937.29 pesos en el ingreso laboral promedio, mientras que Servicios sociales y Servicios diversos reportaron incrementos de mil 141.76 y mil 125.31 pesos, respectivamente.
Otro dato relevante es el crecimiento de 46.9 por ciento en la suma total de los ingresos laborales de la población ocupada en Sonora, que alcanzó los 12 mil 693.56 millones de pesos durante el segundo trimestre de 2026, un aumento de 4 mil 55.30 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior.
Estos resultados reflejan una evolución favorable de las condiciones laborales y del poder adquisitivo de las y los trabajadores sonorenses, al combinar una reducción histórica de la pobreza laboral con un crecimiento sostenido de los ingresos.
El Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de continuar impulsando políticas y acciones que contribuyan a fortalecer el empleo formal, mejorar las condiciones laborales y generar mayores oportunidades de bienestar para las familias sonorenses.