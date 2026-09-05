Sonora registra su nivel más bajo de pobreza laboral desde 2016

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El indicador cayó a 22.5% durante el segundo trimestre de 2026, una reducción de 5.4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, según cifras del INEGI

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/09/2026 08:48 AM.
En Sonora y editada el 05/09/2026 08:52 AM.