Agua Prieta retoma exportación ganadera y refuerza cerco contra el gusano barrenador

El funcionario destacó tres ejes fundamentales en los que la dependencia enfoca sus recursos actualmente, relacionados con la reactivación comercial en la frontera, el estatus sanitario de control del gusano barrenador y la ofensiva biológica preventiva.Expuso que uno de los anuncios más esperados por los productores locales es la reactivación de la exportación de ganado a través de la estación cuarentenaria de Agua Prieta. Esta medida representa un respiro económico para el sector ganadero de la región, al facilitar el flujo comercial hacia Estados Unidos y esperar otras rutas de exportación, como la de Nogales.En cuanto a los retos zoosanitarios, González brindó una actualización transparente sobre la presencia del gusano barrenador del ganado en la entidad, al precisar que se tienen contabilizados 30 casos confirmados, con brotes focalizados exclusivamente en la región sur de Sonora, y que se mantiene un cerco sanitario estricto para evitar la propagación hacia el centro y norte del estado.Respecto a la ofensiva biológica y la prevención, sostuvo que, para hacer frente a esta amenaza y proteger el estatus sanitario que caracteriza a Sonora, colaboran con el gobierno federal a través de la SADER y el SENASICA, así como con la Unión Ganadera Regional de Sonora, en la implementación de una robusta campaña de control biológico.Dijo que han dispersado más de 30 millones de moscas estériles en las zonas de riesgo, una técnica de erradicación probada a nivel internacional para interrumpir el ciclo reproductivo del parásito, y que se mantiene una vigilancia zoosanitaria permanente en ranchos y puntos de inspección.