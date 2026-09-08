Agua Prieta retoma exportación ganadera y refuerza cerco contra el gusano barrenador

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En un esfuerzo por mantener la fortaleza del sector ganadero y proteger la sanidad del estado, Juan González, encargado de despacho de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA) en Sonora, anunció avances significativos tanto en el rubro comercial como en materia de vigilancia zoosanitaria.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/09/2026 04:28 PM.
En Sonora y editada el 08/09/2026 04:33 PM.