La paz y la tranquilidad de las familias son una prioridad de la 4T: Lorenia Valles

La paz y la tranquilidad de las familias son una prioridad de los gobiernos de la Cuarta Transformación. La presidenta de la República ha puesto énfasis en la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, con resultados visibles en los dos primeros años de su administración: de septiembre de 2024 a agosto de 2026 disminuyeron 53% los homicidios dolosos diarios en el país, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
En la Cuarta Transformación la violencia no se combate con más violencia. Se actúa de forma integral a través de la coordinación de los tres niveles de gobierno y las mesas de seguridad; el fortalecimiento de la Guardia Nacional y las policías locales con más capacitación y equipamiento; el trabajo de investigación e inteligencia; el buen funcionamiento de las fiscalías para evitar la impunidad de los delitos; al igual que la atención a las causas de las violencias, pues, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, ‘la paz se construye desde la raíz’, reconoció la legisladora con licencia.
El gobernador Alfonso Durazo no ha escatimado ni una decisión ni un peso del presupuesto público en favor de la tranquilidad de las familias sonorenses. Gracias al compromiso de su gobierno, en cinco años de administración disminuyeron 68% los homicidios dolosos; además, se ha invertido en nuevas patrullas y una policía estatal de 2 mil integrantes para garantizar una gestión policial de proximidad.