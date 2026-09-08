La paz y la tranquilidad de las familias son una prioridad de la 4T: Lorenia Valles

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La estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación registra avances en la construcción de paz, con una reducción de 53% en los homicidios dolosos diarios durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum. En Sonora, Lorenia Valles destacó que las acciones impulsadas por el gobierno estatal también han contribuido a reducir la violencia y fortalecer la seguridad.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/09/2026 08:26 PM.
En Sonora y editada el 08/09/2026 08:31 PM.