Turna Congreso de Sonora iniciativas sobre playas, vivienda, educación, transparencia y salud

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En sesión ordinaria, el Congreso del Estado de Sonora turnó a comisiones iniciativas relacionadas con el acceso público a las playas, el derecho a una vivienda adecuada, el uso responsable de tecnologías digitales en las escuelas, la transparencia en la obra pública municipal y la atención a la diabetes mellitus tipo 1; también se presentaron posicionamientos.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/09/2026 03:25 PM.
En Sonora y editada el 08/09/2026 03:39 PM.