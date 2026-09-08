Turna Congreso de Sonora iniciativas sobre playas, vivienda, educación, transparencia y salud

El diputado Rubén Refugio González Aguayo (PT) presentó una iniciativa que propone establecer en la Constitución de Sonora la responsabilidad de los ayuntamientos de municipios con litoral de proteger y garantizar el acceso público, libre y gratuito a las playas, mediante la conservación, habilitación, recuperación y señalización de los accesos existentes.
Por su parte, la diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena) propuso reconocer la vivienda adecuada como un derecho que garantice condiciones de seguridad, habitabilidad, acceso a servicios básicos y una ubicación apropiada, priorizando a las personas de menores ingresos y en situación de vulnerabilidad mediante el reforzamiento de las políticas y programas públicos de vivienda.
En materia educativa, el diputado David Figueroa Ortega (PVEM) presentó una iniciativa para promover el uso responsable, seguro y equilibrado de las tecnologías digitales, prevenir riesgos como el ciberacoso y la violencia digital, y regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en los centros escolares.
En la presentación de su iniciativa, el diputado René Edmundo García Rojo (PT) planteó el dar mayor la transparencia a la inversión destinada a obra pública municipal mediante la obligación a los ayuntamientos de publicar un informe ciudadano trimestral que concentre información clara y accesible sobre el destino de los recursos, las obras realizadas y las zonas beneficiadas.
La diputada Rosángela Amairany Peña Escalante (PES) expuso una iniciativa para incorporar la atención específica de la diabetes mellitus tipo 1 en la legislación estatal y fortalecer el registro y la información sobre niñas, niños y adolescentes que viven con esta enfermedad.
Durante la sesión también se presentaron posicionamientos relacionados con el segundo informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el Día Internacional de la Mujer Indígena; y el desabasto de energía eléctrica en el municipio de San Luis Río Colorado.