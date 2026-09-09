Concluye Congreso de Sonora socialización de reforma sobre gestión de riesgos y protección civil

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El Congreso del Estado concluyó los foros de parlamento abierto para analizar la iniciativa que eleva a rango constitucional el derecho a la protección civil. La reforma propone crear un organismo autónomo y un Consejo Estatal para atender emergencias.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/09/2026 08:43 PM.
En Sonora y editada el 09/09/2026 08:48 PM.