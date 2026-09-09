Concluye Congreso de Sonora socialización de reforma sobre gestión de riesgos y protección civil

El Congreso del Estado de Sonora, a través de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, concluyó el proceso de socialización de la iniciativa con proyecto de ley que reforma la Constitución local en materia de gestión integral de riesgos y protección civil.
El diputado Julio César Navarro Contreras (Morena) detalló que el órgano colegiado analizó la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal, que tiene como finalidad reconocer y garantizar el derecho de las y los sonorenses a la protección civil, así como establecer las responsabilidades y los mecanismos de coordinación para hacer frente a situaciones de emergencia y desastres.
Informó que previamente se llevaron a cabo dos ejercicios de parlamento abierto de manera simultánea en los municipios de Nogales y Cajeme. Por su parte, Bernardeth Ruiz Romero, subsecretaria de Desarrollo Político del Gobierno de Sonora, indicó que el Ejecutivo estatal también llevó a cabo cuatro foros regionales en Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado, con la participación de 800 asistentes, entre ellos integrantes de cuerpos de emergencia, brigadistas y organizaciones civiles.
La iniciativa con proyecto de ley reforma ocho artículos con la finalidad de crear un organismo descentralizado, constitucionalmente autónomo, que contará con un Consejo Estatal de Protección Civil y un Comité Estatal de Emergencia y Desastre. Además, eleva a rango constitucional el derecho de las y los sonorenses a la protección civil.
Entre sus disposiciones, la reforma propone que la persona titular del Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil sea designada por el Poder Legislativo mediante convocatoria pública. Para ello, se integrará un Comité Técnico Ciudadano encargado de analizar los perfiles y remitirlos al Ejecutivo estatal con sus observaciones o, en su caso, ratificación, para posteriormente realizar la toma de protesta en una sesión del Pleno. La persona titular durará cinco años en el cargo y podrá ser ratificada por cuatro años más.
Durante este tercer parlamento participaron legisladores y legisladoras, presidentas y presidentes municipales, así como representantes de dependencias estatales y municipales, organizaciones civiles y ciudadanía en general, quienes coincidieron en la importancia de esta reforma para garantizar la seguridad de las familias sonorenses y prevenir incidentes en los municipios de la entidad.