Tres sexenios impulsaron 726 viviendas; Alfonso Durazo va por 65 mil

Sonora vive un cambio histórico en materia de vivienda. Frente a las apenas 726 viviendas impulsadas durante los tres sexenios anteriores, equivalentes a 18 años de gobierno, la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, avanza hacia una meta de 65 mil viviendas del bienestar para ampliar el acceso de las familias sonorenses a un patrimonio propio.
Actualmente, más de 29 mil 300 viviendas se encuentran en construcción en distintos municipios y otras 7 mil 500 están en etapa de proyecto, como parte de la estrategia de vivienda impulsada de manera conjunta con el Gobierno de México para atender prioritariamente a las familias trabajadoras y a quienes durante años quedaron fuera de la posibilidad de adquirir una vivienda.
Sonora fue además el primer estado del país en entregar la totalidad de la reserva territorial requerida para el programa. El Gobierno del Estado aportó los terrenos y asumió las obras de agua potable, drenaje y electricidad, evitando que estos costos se incorporen al precio final de las viviendas.
Esta aportación permite mantener precios accesibles, particularmente para las familias que perciben un salario mínimo, haciendo posible que sectores históricamente excluidos del acceso a la vivienda puedan construir un patrimonio propio.
La estrategia también brinda certeza jurídica. Durante la actual administración se han entregado más de 39 mil escrituras en Sonora, dando seguridad patrimonial a miles de familias.
Para el gobernador Alfonso Durazo, la política de vivienda tiene un propósito de fondo: que tener una casa propia deje de ser una posibilidad reservada para unos cuantos y se convierta en patrimonio, seguridad y futuro para miles de familias sonorenses.