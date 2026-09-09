Tres sexenios impulsaron 726 viviendas; Alfonso Durazo va por 65 mil

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El gobierno estatal y federal avanzan hacia la meta de 65,000 viviendas del bienestar. Actualmente hay 29,300 en construcción y 7,500 en proyecto. Sonora fue el primer estado en entregar la reserva territorial requerida para el programa.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/09/2026 08:51 PM.
En Sonora y editada el 09/09/2026 08:55 PM.