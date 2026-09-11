Congreso de Sonora analiza nuevas medidas sobre transparencia, salud mental y vivienda

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Diputados turnaron a comisiones iniciativas para fortalecer a los Órganos Internos de Control, mejorar el seguimiento a sobrevivientes de intento de suicidio y regular condominios de interés social

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/09/2026 12:03 PM.
En Sonora y editada el 11/09/2026 12:06 PM.