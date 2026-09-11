Congreso de Sonora analiza nuevas medidas sobre transparencia, salud mental y vivienda

El Congreso de Sonora turnó a comisiones iniciativas relacionadas con las facultades de los Órganos Internos de Control, la atención y el seguimiento de personas que han sobrevivido a un intento de suicidio, así como la organización y administración de condominios de interés social o popular. Asimismo, aprobó habilitar el viernes 18 de septiembre para celebrar sesión, modificando los días establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El diputado David Figueroa Ortega (PVEM), junto con la diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena), dio lectura a una iniciativa para reconocer y fortalecer en la Constitución de Sonora las facultades de los Órganos Internos de Control como autoridades garantes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, garantizando su autonomía técnica, independencia funcional y recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.
Por su parte, la diputada Claudia Zulema Bours Corral (PVEM) presentó una iniciativa que establece mejorar la atención y el seguimiento de las personas que han sobrevivido a un intento de suicidio, mediante la valoración del riesgo, la definición de rutas para dar continuidad a su atención y, cuando sea necesario, la elaboración de planes de seguridad y seguimiento posterior.
En materia de vivienda, el diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT) presentó una iniciativa para mejorar la organización, la administración y la transparencia en los condominios de interés social o popular, mediante disposiciones que regulan la entrega de las áreas comunes, el manejo de cuotas y recursos, así como la orientación a las personas propietarias sobre sus derechos y obligaciones.
Antes de finalizar, el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño presentó un posicionamiento en el marco de la conmemoración del Grito de Independencia de México y en refrendo del compromiso con la defensa de la soberanía nacional.