Estoy contigo: Lorenia Valles llama a prevenir el suicidio sin estigmas

“Todas y todos podemos contribuir a la prevención del suicidio. Es importante hablar del suicidio sin estigmas, informarnos sobre los focos de alerta y prevenirlo solidariamente; abrazarnos y decir ‘estoy contigo’ a cualquier persona de nuestro entorno que esté pasando por un momento difícil”, expresó la senadora de la República con licencia Lorenia Valles.
En el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, Valles Sampedro afirmó que, lamentablemente, los casos de suicidio han aumentado en los últimos años en el mundo, debido a factores sociales, culturales, psicológicos, ambientales, incluso, relacionados con las nuevas tecnologías digitales.
De acuerdo con INEGI, en 2024, alrededor de 9 mil muertes en el país fueron a causa del suicidio; una cifra creciente que afecta más a los hombres que a las mujeres, así como a las personas de 30 a 44 años y de 15 a 29 años. Igualmente, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 reportó que uno de cada 10 adolescentes presenta un malestar psicológico y 3.3% tienen ideas suicidas, señaló.
Hace unos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ‘El ABC de las emociones’ para promover la salud mental en las escuelas secundarias y preparatorias, a través de la identificación de las emociones, la creación de espacios de diálogo en las escuelas y la canalización oportuna de casos de acoso escolar, violencia o adicciones. Asimismo, el fortalecimiento de la Línea de la Vida para brindar apoyo gratuito, dijo.
El impulso de la salud mental es parte de mis prioridades y de mi agenda legislativa. En el Senado de la República impulsé una reforma a la Ley General de Educación para establecer la salud mental en los planes de estudio y fomentar las habilidades socioemocionales. Debido a la evidencia acerca de las afectaciones que el uso excesivo de los teléfonos celulares y las redes sociales tienen para el bienestar de niñas, niños y adolescentes, también presenté varias iniciativas para regular su uso y favorecer su utilidad pedagógica, concluyó la legisladora con licencia.
El impulso de la salud mental es parte de mis prioridades y de mi agenda legislativa. En el Senado de la República impulsé una reforma a la Ley General de Educación para establecer la salud mental en los planes de estudio y fomentar las habilidades socioemocionales. Debido a la evidencia acerca de las afectaciones que el uso excesivo de los teléfonos celulares y las redes sociales tienen para el bienestar de niñas, niños y adolescentes, también presenté varias iniciativas para regular su uso y favorecer su utilidad pedagógica, concluyó la legisladora con licencia.