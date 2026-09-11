Estoy contigo: Lorenia Valles llama a prevenir el suicidio sin estigmas

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En el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, la senadora con licencia destacó la importancia de identificar señales de alerta, fortalecer la salud mental y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/09/2026 11:03 AM.
En Sonora y editada el 11/09/2026 11:09 AM.