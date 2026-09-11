Sonora mete más de 20 mil millones a sus carreteras

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El Gobierno estatal destaca inversiones en obras que conectan la sierra, la costa y la frontera, incluyendo 800 millones de pesos para modernizar y rehabilitar el Libramiento de Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/09/2026 11:24 AM.
En Sonora y editada el 11/09/2026 11:31 AM.