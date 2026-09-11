Sonora mete más de 20 mil millones a sus carreteras

Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gobierno de México, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa una inversión histórica de más de 20 mil millones de pesos en carreteras para comunicar a Sonora de norte a sur y de la sierra a la costa, haciendo realidad obras largamente esperadas por las y los sonorenses.
En cinco años, el estado ha avanzado para dejar atrás décadas de rezago en infraestructura vial, con proyectos que mejoran la seguridad y los tiempos de traslado, integran regiones y generan mejores condiciones para el turismo, el comercio y la actividad económica.
De 2021 a 2026, los recursos destinados a este rubro alcanzan más de 20 mil millones de pesos: 2 mil 190 millones de inversión estatal, 15 mil 159 millones del Gobierno de México, mil 946 millones de la Secretaría de Marina y 800 millones de inversión privada.
Entre las obras de mayor impacto se encuentra la carretera Guaymas-Chihuahua, con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos, infraestructura estratégica que vincula al puerto de Guaymas con el norte del país y fortalece su potencial logístico y comercial, así como la atracción de nuevas inversiones.
En la sierra, la Bavispe-Janos-Nuevo Casas Grandes, con mil 859 millones de pesos, y la Agua Prieta-Bavispe, con mil 571 millones, reducen tiempos de traslado, acercan comunidades históricamente aisladas y fortalecen los vínculos económicos y turísticos entre Sonora y Chihuahua.
En corredores estratégicos se destinan también mil 800 millones de pesos a la Sonoyta-Puerto Peñasco; 500 millones a la Hermosillo-Bahía de Kino; 450 millones a la Ímuris-Cananea; y 150 millones a la Cananea-Agua Prieta, rutas fundamentales para la movilidad y la actividad productiva de distintas regiones.
A estas acciones se suma la rehabilitación y modernización del Libramiento de Nogales, con 800 millones de pesos; caminos artesanales, con 484 millones; la conexión Desemboque-Carretera 36 Norte, con 146 millones; el camino a Puerto Lobos, con 40 millones; y 59 millones para la conservación y reconstrucción de caminos rurales.
Además, se destinan 4 mil 671 millones de pesos a la conservación de la red carretera en corredores como Puerto Libertad-Bahía de Kino, Peñasco-Golfo de Santa Clara, Carretera 3-Caborca-Peñasco y Lagunitas-Independencia, así como mil 680 millones para la conservación de la Carretera Internacional a cargo de Capufe.
Con estas obras, el gobernador Alfonso Durazo consolida una nueva red de comunicación terrestre que reduce distancias, integra regiones y acerca oportunidades a las familias sonorenses.
De la sierra al mar y de la frontera al sur, Sonora avanza con carreteras que unen a su gente y abren nuevas rutas para el futuro.