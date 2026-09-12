Hallan cartuchos de alto calibre, binoculares y panel solar en brecha fronteriza

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PESP y Defensa localizaron 31 cartuchos calibre .223, 11 de 7.62 y uno calibre .50 durante un recorrido preventivo en una brecha del ejido Morelia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/09/2026 09:49 AM.
En Sonora y editada el 12/09/2026 09:53 AM.