Hallan cartuchos de alto calibre, binoculares y panel solar en brecha fronteriza

Como parte de los operativos permanentes de vigilancia y prevención que realiza la División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), elementos estatales, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), realizaron un aseguramiento en una brecha del ejido Morelia.
Durante los recorridos preventivos en la zona, los agentes localizaron 31 cartuchos calibre .223 mm, 11 cartuchos calibre 7.62 mm y un cartucho calibre .50 mm, además de un par de binoculares y un panel solar.
Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada en los municipios fronterizos, donde la presencia operativa de la PESP permite reforzar la vigilancia en caminos, brechas y zonas estratégicas, contribuyendo a la prevención y detección de posibles actividades ilícitas.
La División de Operaciones Fronterizas mantiene recorridos constantes y coordinación con las instituciones de seguridad para fortalecer la capacidad de respuesta y proteger a las comunidades de esta región.