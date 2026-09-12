Hermosillo estrena 20 autobuses eléctricos con inversión de 115 millones de pesos

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La nueva Línea Eléctrica Exprés recorrerá 22 kilómetros entre el norte y centro de la capital, con conexión a 112 colonias, escuelas, hospitales y zonas de empleo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/09/2026 09:39 AM.
En Sonora y editada el 12/09/2026 09:42 AM.