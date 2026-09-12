Hermosillo estrena 20 autobuses eléctricos con inversión de 115 millones de pesos

Sonora entra a una nueva era de movilidad con la puesta en marcha de la Línea Eléctrica Exprés en Hermosillo, un proyecto de transporte público que incorpora 20 autobuses 100% eléctricos al servicio en la capital sonorense, con una inversión de 115 millones de pesos para conectar el norte y el centro de la capital sonorense a través de un recorrido de aproximadamente 22 kilómetros.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño, durante la entrega de las unidades eléctricas, dijo que la nueva línea recorrerá importantes corredores viales como los bulevares Juan Bautista Escalante, José María Morelos, Solidaridad y Luis Encinas Johnson, con una operación diseñada para ofrecer viajes más ágiles y frecuentes. En días hábiles circularán 18 unidades con un intervalo promedio de cuatro minutos; los sábados operarán 16 autobuses cada 4.3 minutos y los domingos 14 unidades con una frecuencia promedio de cinco minutos.
Para llegar al día de hoy con estas 20 unidades eléctricas que representan un parteaguas en el sistema de transporte público. Porque comenzamos con tres unidades, hoy se suman 20; y yo espero que en muy poco tiempo 20 unidades sean el remanente de los viejos motores de combustión interna, los únicos que queden vigentes y que el dominio de la flota del transporte público, comenzando por la capital, sea de transporte eléctrico, señaló el gobernador Durazo.
La ruta también facilitará el acceso a 113 escuelas públicas que concentran alrededor de 47 mil estudiantes, así como a instituciones educativas como la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Hermosillo, la Escuela Cruz Gálvez, la Secundaria Estatal No. 33 y el CBTIS No. 11.
Asimismo, conectará con seis hospitales y siete clínicas y centros de atención a la salud, además de zonas donde se concentran alrededor de 6 mil 700 unidades económicas y 63 mil personas ocupadas, ampliando las alternativas de movilidad para quienes diariamente se trasladan por motivos laborales, educativos y de atención médica.
Con alta frecuencia, pago exclusivamente electrónico y cero emisiones directas, esta nueva ruta transformará los traslados de miles de hermosillenses y fortalecerá la conexión con zonas de empleo, educación y salud. La incorporación de esta flota representa un avance sustancial en la modernización del transporte público de Hermosillo, al ofrecer unidades con tecnología eléctrica, accesibilidad universal y condiciones orientadas a brindar un servicio más cómodo, seguro y eficiente.
Los autobuses tendrán capacidad para 62 pasajeros, 23 asientos y dos espacios para personas con discapacidad, además de rampa de accesibilidad y piso bajo. Alcanzará una autonomía de al menos 300 kilómetros con aire acondicionado.
El uso de autobuses totalmente eléctricos permitirá reducir aproximadamente 2 mil 417 toneladas de dióxido de carbono al año, contribuyendo a disminuir las emisiones generadas por el transporte público y avanzando hacia una movilidad urbana más sustentable.
Con la nueva Línea Eléctrica Exprés, el gobernador Alfonso Durazo Montaño da un nuevo impulso a la modernización del transporte público de Hermosillo: más conectividad, mayor frecuencia, tecnología, accesibilidad y movilidad sustentable para las y los hermosillenses.