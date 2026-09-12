PESP refuerza vigilancia en carreteras de Sonora y el Corredor Seguro a Puerto Peñasco

Para garantizar la tranquilidad de los automovilistas que transitan por las vías de comunicación del estado, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), a través de la División de Seguridad en Carreteras, mantiene un despliegue operativo permanente en distintas carreteras de Sonora, incluyendo el Corredor Seguro Lukeville-Puerto Peñasco.
En los operativos realizan patrullajes de vigilancia constante, instalan puntos preventivos itinerantes, así como la atención oportuna a reportes ciudadanos y auxilio mecánico básico para automovilistas que requieran apoyo, buscando prevenir la comisión de delitos, inhibir conductas de riesgo y salvaguardar la integridad de las personas.
Como parte de las recomendaciones preventivas emitidas por la autoridad, se invita a los conductores a verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de emprender viajes largos, utilizar en todo momento el cinturón de seguridad, evitar el uso de dispositivos móviles al conducir y respetar estrictamente los señalamientos viales y límites de velocidad establecidos.
La Policía Estatal reitera su compromiso y recuerda a la población sobre las líneas de emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 089, que se encuentran disponibles las 24 horas ante cualquier situación de riesgo en el camino.