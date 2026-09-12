PESP refuerza vigilancia en carreteras de Sonora y el Corredor Seguro a Puerto Peñasco

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La Policía Estatal mantiene patrullajes, puntos preventivos y apoyo a automovilistas en las principales vías del estado para prevenir delitos y atender emergencias durante el trayecto

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/09/2026 09:33 AM.
En Sonora y editada el 12/09/2026 09:37 AM.