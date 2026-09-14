Alfonso Durazo entrega su quinto informe al Congreso de Sonora

La presidenta del Congreso de Sonora, diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT), recibió esta mañana el quinto informe del estado que guarda la administración pública estatal, de manos del gobernador Alfonso Durazo Montaño.
La legisladora, quien estuvo acompañada por el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp), el diputado Norberto Barraza Almazán (PES), dio la bienvenida al titular del Poder Ejecutivo estatal, quien hizo entrega de los documentos en la presidencia de esta soberanía, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Tras recibir la información correspondiente al quinto informe de gobierno, la presidenta de la Mesa Directiva expuso que será remitida a las y los legisladores que integran la 64 Legislatura para realizar un análisis responsable de la misma.
Por su parte, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, manifestó que acudió ante el Poder Legislativo para entregar el informe que da cuenta de los avances alcanzados, sin omitir los asuntos pendientes, y reconoció el trabajo de las diputadas y los diputados de la actual legislatura, cuya labor ha permitido avanzar en la atención de las necesidades de la población.
Al evento asistieron también, la diputada Ernestina Castro Valenzuela (Morena), César Adalberto Salazar López (NAS), David Figueroa Ortega (PVEM), René Edmundo García Rojo (PT) y la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD).