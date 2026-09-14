Alfonso Durazo entrega su quinto informe al Congreso de Sonora

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La presidenta del Congreso, Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, recibió el documento que será analizado por las y los diputados de la 64 Legislatura

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/09/2026 10:30 AM.
En Sonora y editada el 14/09/2026 10:34 AM.