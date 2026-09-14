Durazo destaca resultados de cinco años al frente de Sonora

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En su Quinto Informe de Gobierno, el mandatario destacó avances en seguridad, vivienda, educación, salud, infraestructura y bienestar, con cifras como 456 mil personas que salieron de la pobreza y una reducción de 68.2% en el promedio diario de homicidios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/09/2026 10:39 AM.
En Sonora y editada el 14/09/2026 10:55 AM.