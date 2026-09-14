Durazo destaca resultados de cinco años al frente de Sonora

Sonora vive la mayor transformación de su historia. A cinco años de haber asumido la administración estatal, Alfonso Durazo Montaño llega a su Quinto Informe de Gobierno con resultados en vivienda, bienestar, salud, educación, seguridad y justicia social que reflejan un cambio profundo en la entidad para la atención de rezagos históricos, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la entrega de su Quinto Informe de Gobierno al Congreso del Estado y la presentación pública con un mensaje dirigido a las y los sonorenses, el mandatario estatal, con la presencia de Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, destacó que en Sonora la seguridad es prioridad; durante su administración se logró revertir la tendencia creciente del homicidio doloso, con una reducción de 68.2% en el promedio diario respecto a septiembre de 2021, después de que este delito alcanzara su nivel más alto en 30 años.
La Policía Estatal pasó de 850 a más de 2 mil elementos y cuenta con 923 patrullas, mientras que más de 2 mil cadetes han egresado de la Universidad de la Seguridad Pública. A esto se suma la coordinación permanente de los tres órdenes de gobierno a través de la Mesa Estatal de Seguridad.
La violencia alteró la vida cotidiana y arrebató la tranquilidad de las familias sonorenses. Hoy el estado está presente, la estrategia está funcionando y los resultados son medibles. Hoy Sonora tiene instituciones más fuertes, territorios recuperados y familias que vuelven a tener paz y tranquilidad, expresó.
Sonora avanza hacia una meta histórica de 67 mil hogares del bienestar. En los tres sexenios anteriores, se impulsaron apenas 726, el gobernador Durazo en cinco años superó la meta de 18 años de gobierno. Actualmente, más de 29 mil 300 casas están en construcción y otras 7 mil 500 se encuentran en etapa de proyecto. A ello se suma la entrega de más de 39 mil escrituras durante la actual administración, dando certeza patrimonial a miles de familias.
En cuanto a educación, el mandatario estatal destacó que más de 736 mil becas han sido entregadas en cinco años, con una inversión superior a 3 mil 700 millones de pesos, más del doble de lo destinado por los tres sexenios anteriores juntos. El respaldo a las familias también incluye 2 millones 230 mil paquetes de uniformes escolares gratuitos y más de 3 millones de libros de texto para este ciclo escolar, además de desayunos para 194 mil 800 estudiantes.En el tema de salud, informó que se han construido 10 hospitales en cinco años, frente a nueve establecidos durante los 30 años anteriores, con una inversión superior a 17 mil millones de pesos en infraestructura hospitalaria y unidades médicas. La nueva infraestructura ha permitido incrementar 90 por ciento la capacidad de camas hospitalarias.
En carreteras, de 2021 a 2026 se han destinado más de 20 mil millones de pesos para mejorar la conectividad de Sonora. Destacan la carretera Guaymas-Chihuahua, con más de 14 mil millones de pesos; Bavispe-Janos-Nuevo Casas Grandes, con mil 859 millones; Agua Prieta-Bavispe, con mil 571 millones; Sonoyta-Puerto Peñasco, con mil 800 millones, y Hermosillo-Bahía de Kino, con 500 millones.
El Plan Sonora de Energías Sostenibles, manifestó, abre puertas en el estado a un mejor por venir y se consolida como referente en la transición energética en el país. La Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco contempla una inversión total de mil 640 millones de dólares y cuatro etapas de desarrollo.
En cinco años, se les ha devuelto la justicia y dignidad a los pueblos originarios de la entidad, el gobernador Alfonso Durazo manifestó qué, con el respaldo del Gobierno de México, se resarcieron estos agravios históricos con la creación de los planes de Justicia Yaqui, Serí-Comca´ác, Guarijío y Yoreme-Mayo a los que se les ha destinado más de 20 mil 140 millones de pesos. En materia de protección y autonomía de las mujeres, Sonora concretó una transformación institucional con la creación de la primera Secretaría exclusiva para atender sus derechos y la primera Defensoría de las Mujeres.
Con el Plan Hídrico Sonora 2023-2053, destacó que durante el sexenio se han invertido más de 6 mil 300 millones de pesos en agua potable, alcantarillado, saneamiento y modernización hidráulica, además de reponer 296 pozos durante la sequía. Con apoyo del Gobierno federal, las obras ya generan soluciones a problemas históricos en distintas regiones: los acueductos Yaqui, Seri y de Álamos mejoran el abasto de comunidades; en Hermosillo se invierten más de mil 520 millones de pesos para incorporar 500 litros por segundo.
La recuperación de espacios públicos también marca un cambio en la vida de las familias. La Sauceda en Hermosillo, la Laguna del Náinari y el Parque Infantil Ostimuri en Cajeme, mientras que en Navojoa se destinan 200 millones al estadio Manuel “Ciclón” Echeverría.
Finalmente, en transporte, actualmente 768 unidades movilizan a las y los sonorenses, el doble que durante el sexenio anterior. La modernización e integración de 506 unidades representó una inversión de 927 millones de pesos, con 350 camiones nuevos y con aire acondicionado para atender a 15 municipios. Hermosillo cuenta además con 20 unidades eléctricas y la primera electrolinera pública de Sonora.
A cinco años del inicio de su administración, Alfonso Durazo presenta resultados que atienden necesidades históricas y sientan las bases para el desarrollo de largo plazo de Sonora, con oportunidades y beneficios que lleguen a todas las regiones y a todas las familias sonorenses.