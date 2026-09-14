Planes de Justicia impulsan una nueva etapa para los pueblos originarios de Sonora

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Yaquis, Seri-Comca’ac, Guarijío-Makurawe y Yoreme-Mayo han recibido inversiones en infraestructura, educación, salud, vivienda y proyectos productivos para atender décadas de rezago

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/09/2026 11:02 AM.
En Sonora y editada el 14/09/2026 11:19 AM.