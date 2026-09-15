Lorenia Valles destaca inversión de 17 mil millones de pesos en salud en Sonora

“El gobernador Alfonso Durazo dio un informe de trabajo y de resultados; de compromisos cumplidos y de avances en favor del bienestar de las familias sonorenses. Su gobierno ha priorizado el acceso de todas las personas a los servicios públicos de salud, independientemente de que estén inscritas en alguna institución de seguridad social. Este es el sello de la Cuarta Transformación: la salud es un derecho y no un privilegio”, declaró Lorenia Valles.
En el marco del Quinto Informe del Gobierno del gobernador Alfonso Durazo, la senadora de la República con licencia recordó que la Cuarta Transformación invierte más recursos en la ampliación y la modernización de la infraestructura hospitalaria.
El legado de los gobiernos del PRIAN fue de hospitales en obra negra o que quedaron en ideas porque los recursos se utilizaron para otros fines. En cambio, en cinco años de un gobierno humanista y transformador se ha avanzado con la construcción de 10 hospitales, de los cuales, la mitad ya están listos para la atención de las y los sonorenses. Gracias a una inversión acumulada de 17 mil millones de pesos, habrá más hospitales nuevos que los construidos en los cinco gobiernos anteriores juntos, señaló Valles Sampedro.
Es un programa que implementa el Gobierno de México en coordinación con los gobiernos estatales para brindar servicios de salud preventiva a las personas mayores y las personas con discapacidad. Como ocurrió cuando se creó el modelo IMSS-Bienestar, el gobernador Alfonso Durazo fue el primero en levantar la mano para traer Salud Casa por Casa al estado.