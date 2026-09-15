Lorenia Valles destaca inversión de 17 mil millones de pesos en salud en Sonora

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La legisladora con licencia aseguró que durante la administración de Alfonso Durazo se han impulsado 10 nuevos hospitales y resaltó la incorporación de Sonora al programa Salud Casa por Casa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/09/2026 10:42 AM.
En Sonora y editada el 15/09/2026 10:45 AM.