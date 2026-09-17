Lorenia Valles destaca programa de vivienda y anuncia 65 mil casas para Sonora

“En la Cuarta Transformación, las familias cuentan con más oportunidades para acceder a una vivienda de calidad y barata. Con el programa Vivienda para el Bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum se construirán 1.8 millones de vivienda durante su gobierno, de las cuales, gracias al compromiso del gobernador Alfonso Durazo, 65 mil se ubicarán en el estado de Sonora”, afirmó la senadora Lorenia Valles.
La sonorense explicó que, a diferencia de los gobiernos del PRIAN, en la actualidad la vivienda es un derecho de las y los trabajadores y sus familias.
Los gobiernos del PRIAN solo lucraron con el sueño de las familias de hacerse de un patrimonio, pues les vendieron casas de mala calidad, alejadas de los centros urbanos, sin servicios básicos y a precios elevados, provocando que hoy existan millones de casas abandonadas. Más que una política pública, construyeron un negocio a costa de la gente, dijo Valles Sampedro.
En la Cuarta Transformación, primero establecimos en la Constitución el derecho a una vivienda adecuada, reformando después las leyes en materia laboral y del IMSS para hacer efectivo este derecho. A partir de entonces, el Gobierno de México y los gobiernos estatales se ha encargado de buscar terrenos en zonas accesibles y seguras, para construir viviendas de buen tamaño donde las familias puedan vivir bien, continuó la legisladora con licencia.
En la Cuarta Transformación, primero establecimos en la Constitución el derecho a una vivienda adecuada, reformando después las leyes en materia laboral y del IMSS para hacer efectivo este derecho. A partir de entonces, el Gobierno de México y los gobiernos estatales se ha encargado de buscar terrenos en zonas accesibles y seguras, para construir viviendas de buen tamaño donde las familias puedan vivir bien, continuó la legisladora con licencia.
En su Quinto Informe de Gobierno, el gobernador Alfonso Durazo informó varias acciones que dan certeza jurídica al patrimonio de las y los sonorenses, como el trámite de escrituras, o bien, la búsqueda de soluciones para los créditos impagables. A través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, también se benefició a muchas familias en situación de vulnerabilidad con pies de casa o construcciones completas, concluyó.