Lorenia Valles destaca programa de vivienda y anuncia 65 mil casas para Sonora

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La senadora señaló que el programa Vivienda para el Bienestar contempla 1.8 millones de viviendas en el país durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, de las cuales 65 mil corresponderían a Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/09/2026 12:15 PM.
En Sonora y editada el 17/09/2026 12:24 PM.