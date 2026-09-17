Toño Astiazarán presume resultados en Hermosillo: cero observaciones y más de 5 mil mdp en obras

“Hoy podemos decir que Hermosillo está en mejores condiciones que hace muchos años, pero también sabemos que avanzar no es llegar a un punto final, significa ciertamente reconocer lo que hemos avanzado juntos, pero también identificar lo que falta por hacer y tener la determinación de seguir trabajando en equipo”, afirmó el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez en sesión solemne de Cabildo.
En la sesión estuvieron Roberto Carlos Hernández Cordero, Secretario de Hacienda, con la representación del Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; el diputado Emeterio Ochoa Bazúa, con la representación del Congreso del Estado y el magistrado Adriel Córdova Pimentel en calidad de representante del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Rafael Acuña Griego.
Reconocemos el esfuerzo realizado por la Administración Municipal en el periodo reportado, resaltando que gobernar implica retos complejos en el día a día, y que los avances alcanzados y presentados hoy son en beneficio de las y los hermosillenses, por lo cual esta autoridad municipal cuenta con el respaldo institucional y el respeto de las autoridades estatales, manifestó el Secretario de Hacienda, Roberto Carlos Cordero a nombre del Gobernador Alfonso Durazo.
También que esta capital es la que más creció en México en su calificación crediticia por parte de calificadoras internacionales.
Esto significa mejores tasas de interés y sobre todo significa hacer más con menos, abundó.
Significa que más de 200 mil hermosillenses recuperaron la confianza para salir a la calle, añadió.
Debo destacar que los resultados que hoy entregamos, no son producto de una persona, ni mérito exclusivo del gobierno municipal, son resultado del trabajo de las y los servidores públicos del Ayuntamiento, de este Cabildo con sus distintas expresiones políticas, del sector productivo, de las organizaciones sociales y, de manera fundamental de las y los ciudadanos que participan, proponen y exigen que las cosas se hagan mejor, señaló.
En el periodo informado, mencionó, el impulso a programas como Maxi Apoyo, Peso Solar, Desayunos Escolares, Clínicas CRECES, Casas de los Abuelos, Becas y el Programa Sello H, que al ampliar su alcance a viviendas de hasta 1.3 millones de pesos está contribuyendo a la construcción de más hogares dignos, y la instalación de 3,300 tinacos gratuitos para familias vulnerables.
Reportó que en el periodo 2025-2026, 72 mil 046 vecinas y vecinos hermosillenses decidieron 56 proyectos con 100 millones de pesos, consolidando como un éxito el modelo de participación del Presupuesto CRECES.