Toño Astiazarán presume resultados en Hermosillo: cero observaciones y más de 5 mil mdp en obras

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Durante su segundo informe, el alcalde destacó la inversión en 474 obras, una mejora en la percepción de seguridad y avances en la calificación crediticia del municipio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/09/2026 03:24 PM.
En Sonora y editada el 17/09/2026 03:27 PM.