Diputados destacan avances y plantean retos tras Quinto Informe de Gobierno de Sonora

En sesión ordinaria, diputadas y diputados de la 64 Legislatura fijaron posicionamientos sobre el Quinto Informe de Gobierno, turnaron a comisiones una iniciativa sobre días de descanso obligatorio y solicitaron información sobre una obra en San Luis Río Colorado.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela destacó los avances que registra Sonora en materia de seguridad, infraestructura, movilidad, educación, vivienda, salud y programas sociales, así como las inversiones realizadas en obras estratégicas y el fortalecimiento del sistema de becas.
En nombre del grupo parlamentario del PVEM, el diputado David Figueroa Ortega reconoció avances de la administración estatal en educación, agua, infraestructura, seguridad y desarrollo económico. Subrayó la necesidad de consolidar una política hídrica de largo plazo y un desarrollo sustentable que genere oportunidades sin comprometer los recursos naturales.
El diputado René García Rojo (PT) respaldó los avances mostrados en el Quinto Informe de Gobierno en materia de becas, infraestructura, salud, carreteras, vivienda, atención a pueblos originarios, agua y seguridad, y recalcó las acciones de los tres dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las familias sonorenses.
Por su parte, el diputado César Adalberto Salazar López (NAS) remarcó los avances de la administración estatal en finanzas públicas, desarrollo social, seguridad, educación, infraestructura, salud y vivienda, así como la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
En el mismo sentido, la diputada Amairany Peña Escalante (PES) destacó los avances presentados por el titular del Poder Ejecutivo en materia de becas, finanzas públicas, vivienda, atención a pueblos originarios y reducción de la pobreza.
El diputado Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) llamó al Ejecutivo estatal a corregir deficiencias y mejorar los resultados durante el último año de gobierno en beneficio de las familias sonorenses.
En su posicionamiento, la diputada Alejandra López Noriega reconoció los avances de la administración estatal en reducción de la pobreza, educación, atención a mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como en infraestructura y vivienda.
El diputado Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN) propuso exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a informar y agilizar el trámite para renovar la concesión del Puente Colorado, cuya vigencia vence el 19 de septiembre de 2026.