Diputados destacan avances y plantean retos tras Quinto Informe de Gobierno de Sonora

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Legisladores de distintas fuerzas políticas reconocieron avances en seguridad, educación, salud, infraestructura y programas sociales, aunque también se plantearon pendientes para el último año de la administración estatal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/09/2026 10:29 AM.
En Sonora y editada el 18/09/2026 10:36 AM.